Raduno degli arbitri a Termoli: fischietti, esperienza e futuro

TERMOLI. All’inizio di ogni nuova stagione sportiva torna puntuale l’appuntamento più atteso per la sezione A.I.A. di Termoli: il raduno annuale degli arbitri.

Anche quest’anno il presidente Luca Tagarelli ha chiamato a raccolta le nuove leve arbitrali territoriali, confermando un segnale incoraggiante: la vocazione arbitrale non è affatto scemata.

Sempre più ragazzi e ragazze scelgono di “imbracciare il fischietto”, consapevoli che l’arbitraggio non rappresenta soltanto un’esperienza di crescita personale, ma anche una concreta opportunità professionale. Una strada non facile, certo, ma capace di regalare grandi soddisfazioni.

La sezione termolese lo sa bene: i risultati raggiunti negli ultimi anni parlano chiaro. Basti citare alcuni nomi diventati motivo di orgoglio per tutta la comunità arbitrale locale:

Carlo Scarati , oggi osservatore arbitri CAN;

, oggi osservatore arbitri CAN; Alessandro Petrella , assistente CAN;

, assistente CAN; Luca Massimi , arbitro CAN;

, arbitro CAN; Giacomo Monaco, neo assistente CAN.

Quattro esempi concreti di come passione, sacrificio e il costante sostegno della sezione possano trasformare i sogni dei giovani arbitri in carriere di alto livello.

Il cosiddetto “Piccolo Molise”, e in particolare la città di Termoli, si confermano dunque come una vera e propria fucina di talenti, una realtà che con caparbietà e impegno continua a formare arbitri e assistenti di grande valore.

Un percorso che oggi trova anche il giusto riconoscimento nei numeri, premiando il lavoro di una sezione sempre più viva, dinamica e proiettata al futuro.