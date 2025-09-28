TERMOLI. Ritrovo in cattedrale per l’88° corso Allievi Agenti della Polizia di Stato: un saluto tra memoria e servizio

Alle ore 10.30, la Cattedrale di Termoli ospiterà un momento di raccoglimento e saluto dedicato alla rappresentanza dell’88° corso Allievi Agenti della Polizia di Stato, svoltosi a Trieste tra novembre 1983 e maggio 1984.

A celebrare il ritrovo sarà monsignor Gabriele Mascilongo, che rivolgerà parole di benedizione e riconoscenza ai presenti.

L’iniziativa, nata in forma spontanea e informale, vedrà anche la partecipazione di una delegazione dell’Organizzazione di Volontariato della Polizia di Stato di Campobasso, a testimonianza del legame tra generazioni di servitori dello Stato e della continuità del loro impegno civile.



Un’occasione per ritrovarsi, ricordare, e riaffermare i valori di legalità, solidarietà e servizio che animano la Polizia di Stato, anche al di fuori delle divise.