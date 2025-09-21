“Scrittore per strada”: Walter Lazzarin e la sua inseparabile Olivetti

TERMOLI. Walter Lazzarin torna in città: lo “scrittore per strada” e re dei tautogrammi ieri sera sul Corso Nazionale.

A distanza di oltre quattro anni incontriamo uno talenti più originali della letteratura contemporanea: Walter Lazzarin, scrittore veneto classe 1982, docente di filosofia e storia, autore di romanzi e raccolte linguisticamente acrobatiche. Con la sua inseparabile Olivetti, Lazzarin ha trasformato Corso Nazionale in un laboratorio creativo a cielo aperto, regalando ai passanti tautogrammi scritti al momento, con la stessa disinvoltura con cui Hemingway scriveva nei bar.

Il suo progetto “Scrittore per strada” nasce dal desiderio di unire scrittura e viaggio, portando i suoi libri in ogni angolo d’Italia. Un’idea coraggiosa, che lo ha visto stendere un telo da mare per terra e “spacciare” cultura con ironia e passione. “Mi sono sentito un pirla la prima volta”, ha raccontato, “ma la curiosità della gente mi ha ripagato”.

Durante la sua permanenza a Termoli, Lazzarin ha ritrovato l’amico Fredy Luciani, con cui condivide un legame nato per caso in una fredda giornata romana.

Walter Lazzarin è autore di sette libri, tra cui i romanzi A volte un bacio (Il Foglio Letterario, 2011) e Il drago non si droga (Red Fox, 2015), e le raccolte Ventuno vicende vagamente vergognose (CasaSirio, 2017) e Animali all’avventura (Glifo, 2020), quest’ultima pensata per bambini e adulti “coccolosi”, con un tautogramma per ogni lettera dell’alfabeto.

I suoi testi affrontano temi profondi come la formazione, la crescita personale e il valore dell’umiltà. I protagonisti delle sue storie vivono emozioni autentiche, scalano le vette della vita partendo dal basso, e lo fanno attraverso una lingua essenziale, giocosa e sorprendente. “Uso frasi brevi e semplici, e ragiono come se potessi usare tutte le lettere”, ha spiegato, rivelando la sfida dietro ogni tautogramma.

Docente appassionato, Lazzarin introduce i filosofi a scuola proprio con i suoi giochi di parole, conquistando anche gli studenti più scettici. “Certi ne vanno ghiotti”, confessa, dimostrando che la letteratura può essere anche divertimento, sperimentazione e incontro.

Un artista che non ha paura di mettersi in gioco, che scrive per strada ma arriva dritto al cuore.