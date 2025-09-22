Settimana internazionale delle persone sorde: il comune di Termoli s’illumina di blu

TERMOLI. In occasione della Settimana internazionale delle persone sorde, che si celebra dal 22 al 27 settembre, il comune di Termoli aderisce simbolicamente all’iniziativa illuminando di blu la facciata del palazzo comunale.

Un gesto semplice ma carico di significato, per richiamare l’attenzione sui diritti delle persone sorde, promuovere l’inclusione e sostenere la piena accessibilità alla comunicazione, alla cultura e alla partecipazione sociale.

“Con questa iniziativa – spiega l’assessore alle Politiche Sociali Mariella Vaino – vogliamo esprimere la nostra vicinanza e il nostro sostegno alla comunità sorda.

È fondamentale continuare a promuovere una cultura dell’inclusione e del rispetto delle diversità, a partire proprio dalla comunicazione, che è il ponte per ogni forma di partecipazione attiva nella società”.

Il colore blu, scelto a livello internazionale, rappresenta l’identità e l’orgoglio della comunità sorda e vuole essere un segno visibile di supporto e solidarietà.