Si “riaccendono” le Luminarie di Larino

LARINO. «Dopo un anno di pausa, le luci più amate del Molise torneranno a far sfavillare il centro frentano». Così il presidente di “Larino nel cuore”, Salvatore Faiella.

«Lo annuncia con entusiasmo rinnovato l’Associazione “Larino nel Cuore”, comunicando le date ufficiali:

6 – 7 – 8 – 13 – 14 – 20 – 21 – 26 – 27 – 28 dicembre e 1 – 3 – 4 – 6 gennaio– prosegue- Con lo stesso spirito di comunità che da sempre anima l’evento, il centro storico di Larino s’illuminerà d’immenso, regalando spettacoli nel più grande spettacolo di luci, con la casa di Babbo Natale pronta ad accogliere i più piccoli.

Oltre ai mercatini, che valorizzano l’artigianato locale e offrono i sapori autentici del territorio e del periodo, tante saranno le novità che accoglieranno i visitatori, per un Natale luminoso e all’insegna della speranza. Presto sarà divulgato il programma completo con tutte le informazioni utili».

E infatti, sui profili social “Luminarie Larino, magia di luci”, c’è già l’annuncio di questo atteso ritorno.

«Ci siamo lasciati con il buio, con un vuoto che sembrava impossibile da colmare. Larino, senza le sue luci, era come un cielo senza stelle. Abbiamo atteso, abbiamo stretto i ricordi delle serate passate sotto un manto di luci e canzoni… con la promessa silenziosa che un giorno saremmo tornati.

Quel giorno è arrivato.

Le Luminarie di Larino – Magia di Luci tornano ad accendersi, più forti e luminose che mai.

Un ritorno che non è solo un evento, ma un abbraccio collettivo, una scintilla di speranza, un “eccoci di nuovo qui” che riaccende il cuore di tutti.

Le date ufficiali sono fissate:

dicembre 2025: 6 – 7 – 8 – 13 – 14 – 20 – 21 – 26 – 27 – 28, gennaio 2026: 1 – 3 – 4 – 6. Larino vi aspetta con tante novità».