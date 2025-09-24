Si rinnova il direttivo del gruppo folclorico A’ Shcaffette

TERMOLI. Si rinnova il direttivo del gruppo folclorico simbolo di Termoli: ‘A Shcaffette’.

Domenica scorsa, 21 settembre, si sono svolte le elezioni per il rinnovo del comitato direttivo del gruppo Folklorico Marinaro ‘A Shcaffette, realtà culturale tra le più vivaci e identitarie del territorio. Il nuovo organo resterà in carica per il biennio 2025–2027, con l’obiettivo di consolidare le tradizioni marinare e promuovere nuove iniziative di valorizzazione locale.

A seguito dello scrutinio, sono risultati eletti:

Antonio Annecchione, Davide D’Addario, Arianna D’Aurizio, Leopoldo D’Urbano, Tony Di Blasio, Niclo Genua, Monica Scarlatella, Domenico Senese, Flavia Soldo.

Durante la prima riunione del nuovo Comitato, tenutasi nei giorni successivi, sono state assegnate le cariche istituzionali: