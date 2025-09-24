Si rinnova il direttivo del gruppo folclorico A’ Shcaffette

TERMOLI. Si rinnova il direttivo del gruppo folclorico simbolo di Termoli: ‘A Shcaffette’.
Domenica scorsa, 21 settembre, si sono svolte le elezioni per il rinnovo del comitato direttivo del gruppo Folklorico Marinaro ‘A Shcaffette, realtà culturale tra le più vivaci e identitarie del territorio. Il nuovo organo resterà in carica per il biennio 2025–2027, con l’obiettivo di consolidare le tradizioni marinare e promuovere nuove iniziative di valorizzazione locale.
A seguito dello scrutinio, sono risultati eletti:
Antonio Annecchione, Davide D’Addario, Arianna D’Aurizio, Leopoldo D’Urbano, Tony Di Blasio, Niclo Genua, Monica Scarlatella, Domenico Senese, Flavia Soldo.
Durante la prima riunione del nuovo Comitato, tenutasi nei giorni successivi, sono state assegnate le cariche istituzionali:
- Presidente: Domenico Senese
- Vice Presidente: Tony Di Blasio
- Economo Cassiere: Niclo Genua
- Segretario: Davide D’Addario
Il nuovo direttivo, che unisce esperienza e nuove energie, è già al lavoro per definire il calendario delle attività, con particolare attenzione alla formazione dei giovani, alla partecipazione agli eventi regionali e alla salvaguardia del patrimonio musicale e coreutico della marineria termolese.
«Siamo orgogliosi di poter contribuire alla continua crescita del gruppo, con spirito di servizio e passione per le nostre radici», ha dichiarato il presidente Senese a margine dell’incontro.
Il gruppo ‘A Shcaffette, da anni protagonista di rassegne e manifestazioni in tutta Italia, si conferma così punto di riferimento per la cultura popolare e la coesione sociale della città.