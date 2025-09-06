“Siamo tutti bambini di Gaza”: 1.300 euro per i piccoli palestinesi

SAN MARTINO IN PENSILIS. Si è tenuta sabato 30 agosto al Convento Gesù e Maria di San Martino in Pensilis la serata solidale “Siamo tutti bambini di Gaza”, patrocinata dal Comune di San Martino in Pensilis.

L’iniziativa ha supportato il PCRF-Italia (Palestine Children’s Relief Fund) – un’organizzazione attiva sul territorio palestinese che si occupa di soccorso medico ai bambini – con una raccolta di donazioni in contanti durante l’evento e donazioni online effettuabili direttamente sul sito di PCRF-Italia, dove è possibile continuare a contribuire utilizzando il codice QR presente nella locandina.

€1.300 sono stati raccolti dagli organizzatori durante l’evento e consegnati al Comune di San Martino in Pensilis, che si è occupato di effettuare il bonifico al PCRF-Italia. Numerose sono state anche le donazioni online.

Quindici opere, gentilmente concesse da quattro artiste contemporanee di Gaza, sono state esposte nel chiostro del convento. Di seguito sono riportati i nomi delle artiste e i loro account Instagram, attraverso i quali presentano la loro arte:

A’la Alwadiya (@ala_alwadiya)

Amal Eldalou (@amal_eldalou)

Malaka Abu Owda (@malaka_abu_owda)

Razan Alkaseeh (@razan_alkaseeh)

Le opere esposte durante l’evento sono ora disponibili per l’acquisto (per maggiori informazioni è possibile scrivere a bambini.gaza@gmail.com). Il ricavato sarà devoluto interamente alle artiste a Gaza.

La serata ha visto la generosa partecipazione musicale di Daria Tanno, Gli Acustica, Per Un Tragno Di Dollari, e Potena; e della performance artist Marta Ant.

Inoltre, l’evento ha supportato Gaza Cola, un brand di imprenditoria palestinese che ha la missione di contribuire alla ricostruzione di Gaza, sostenendo progetti umanitari, tra cui la ricostruzione dell’Ospedale Al Karama nel nord di Gaza.