BASSO MOLISE. Studenti arbëreshë in Albania ospiti del Centro Studi per le Pubblicazioni degli Arbëreshë

Ministero dell’Europa e degli Affari Esteri.

Il progetto di conoscenza e studio è coordinato dalla redazione della rivista Kamastra.

Sono dieci i componenti della delegazione che, dal 16 al 25 settembre, visiteranno il Paese delle Aquile. Si tratta di sette ragazzi tra i 14 e i 17 anni, provenienti da Montecilfone, Portocannone e Ururi, accompagnati da tre operatori: le responsabili degli sportelli linguistici Filomena Manes Occhionero e Maria Giovanna Rocci, e il delegato alle Minoranze Linguistiche del Comune di Montecilfone, Antonio Forcione.

Saranno ospiti del QSPA – Centro Studi per le Pubblicazioni degli Arbëreshë – ente afferente al Ministero dell’Europa e degli Affari Esteri, che per la prima volta sostiene un viaggio in Albania di studenti molisani.

L’iniziativa è frutto della collaborazione con la redazione della rivista Kamastra, la cui presidente, avv. Maria Rosaria D’Angelo, ha condiviso il progetto ideato dalla direttrice del Centro Studi, prof.ssa Diana Kastrati.

La delegazione visiterà città e luoghi di particolare interesse storico e culturale, legati alle tradizioni e ai costumi degli arbëreshë. Tra le mete previste nel ricco programma figurano Tirana, Scutari, Alessio e Berat.

La visita e il soggiorno sono sostenuti dall’Agenzia Nazionale della Diaspora. I giovani partecipanti realizzeranno un report di viaggio che sarà pubblicato nel prossimo numero della rivista.