Termolese al vertice: Anna Maria Elvira Musacchio eletta presidente nazionale Fidapa

TERMOLI. Una termolese che scala la vetta nazionale, divenendo presidente della Fidapa. Congratulazioni vivissime ad Anna Maria Elvira Musacchio. «Con grande gioia e orgoglio, al termine di un’intensa giornata di lavori dedicati all’Assemblea Nazionale della Fidapa Bpw Italy e al rinnovo delle cariche nazionali, la presidente Fernanda Pugliese, il Direttivo e tutte le socie della sezione di Termoli rivolgono i più sentiti auguri ad Anna Maria Elvira Musacchio per la sua elezione, avvenuta a pieni voti, alla carica di presidente Nazionale.

Un traguardo prestigioso che ci riempie di entusiasmo e fierezza, Anna Maria è da sempre esempio di competenza, dedizione e visione, e rappresenta con forza il valore della nostra sezione.

Alla giornata hanno preso parte la Presidente Fernanda Pugliese, la Vice Presidente Carla Di Pardo e la socia Jung Nicole Campanelli, testimoni di un momento storico per la nostra associazione.

Congratulazioni, Anna Maria!»