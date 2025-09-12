Termolesi d’adozione: la storia di Gerardo Leone

TERMOLI. A volte – e chi vive a Termoli lo sa bene – accade una piccola magia che non sappiamo spiegare del tutto: le amicizie più solide e sincere nascono proprio con persone che termolesi non sono, ma che sanno amare questa città senza mai denigrarla, anzi custodendola con rispetto e affetto. Con loro l’empatia è immediata, e col passare degli anni si trasforma in vera e propria amicizia.

È il caso di Gerardo Leone. Le sue radici affondano a Cerignola, ma la vita lo ha portato fin da piccolo a Torino, dove è diventato a tutti gli effetti un torinese doc. Poi, un giorno, le frecce di Cupido lo hanno colpito: nel cuore gli è entrata Sandra Colmitto, nata a Settimo Torinese ma con sangue termolese nelle vene, preziosa eredità dei suoi genitori.

Quando Gerardo incontrò Sandra, non immaginava che sarebbe diventata sua moglie. Eppure, si sa, contro il destino non si comanda. Amando lei, scoprì quasi per caso un amore “collaterale”: quello per Termoli. Da allora, questa città è diventata rifugio e compagna di vita. Prima meta di vacanze, poi – con la pensione e la fortuna di avere una casa nel borgo – vera seconda dimora. Sei mesi all’anno a Torino, sei mesi al mare, in riva a quel mare che ormai considera anche suo.

Gerardo è un Vigile del Fuoco in pensione: una divisa che non si smette mai davvero, perché chi l’ha indossata porta con sé per sempre un bagaglio di coraggio, rispetto e fiducia della gente. Forse è anche per questo che lui, con la sua naturale simpatia, è benvoluto da tutti.

Quando è in Piemonte, segue con attenzione tutto ciò che accade qui: i risultati del Termoli Calcio, le notizie grandi e piccole, le curiosità di paese. E quando torna, ritrova la sua cerchia di amici in piazza Bisceglie, proprio accanto alla scala a chiocciola: lì si ride, si scherza, si condividono momenti conviviali semplici e veri.

C’è chi dice che Gerardo somigli un po’ a Gino Paoli, altri che ricordi Michele Placido. Ma, al di là delle somiglianze, è l’anima a renderlo unico: un uomo che porta nel cuore la sua Sandra e, insieme a lei, la nostra Termoli.

Quest’anno la sua vacanza è stata breve, troppo breve. Ma ci ha promesso che recupererà il prossimo anno, da maggio a ottobre, quando tornerà a riempire le giornate di sorrisi e di storie.

Questa è la storia di uno di noi. Nato a Cerignola, cresciuto a Torino, ma con il cuore che batte forte anche qui, tra le mura del borgo antico e il respiro del nostro mare.