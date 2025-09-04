Termoli protagonista su Rai 1 con Vista Mare: tra storia, tradizioni e cucina

TERMOLI. Il 29 luglio la trasmissione televisiva Vista Mare di Rai 1 ha fatto tappa a Termoli per girare una puntata dedicata alle tradizioni, ai piatti tipici e alle storie locali. Il programma, seguito da circa 1.400.000 spettatori a puntata, è condotto da Federico Quaranta, affiancato dalla giovane giornalista Diletta Acanfora, e prodotto da Gennaro Coppola.

Per il produttore Coppola, la trasmissione Vista Mare non è solo intrattenimento: è cultura viva. Raccontare le tradizioni, preservare le identità territoriali e trasmetterle al pubblico è ciò che rende il programma diverso da molti altri.

Il programma, firmato da Gennaro Coppola e Gianmarco Ravo, con la squadra di autori composta da Enzo Agliardi, Rosa Alvino e Titty Alvino, rappresenta quella collaborazione virtuosa tra professionalità interne ed esterne che caratterizza “l’anima operaia e artigiana dell’offerta Rai”, per dirla con le parole di Angelo Mellone, direttore Intrattenimento Daytime.

Nelle riprese a Termoli, la troupe si è avvalsa del presidente dell’Archeoclub, Oscar De Lena, per brevi notizie storiche sulla città, e della signora Lucia Marinaro, che ha mostrato come preparare i “fusilli e i maccheroni a cippe”, specialità del territorio da cucinare con sugo di carne o di pesce.

La trasmissione andrà in onda sabato 6 settembre su RAI 1, con inizio alle ore 11.55.