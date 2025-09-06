“Tra parole e immagini”, a Palazzo Norante il nuovo libro di Ylenia Paladino

CAMPOMARINO. La docente Ylenia Paladino presenta il libro scritto in collaborazione con la scrittrice di fama nazionale e giornalista pubblicista Stefania Romito di Milano, martedì 9 settembre alle ore 18:30 presso Palazzo Norante a Campomarino.

Saluti istituzionali del sindaco, Vincenzo Norante, presenta l’assessore alla Cultura Rossella Panarese, modera il presidente Marco Altobello.

L’evento è ospitato dall’Istituzione Centro Servizi Turistici e Culturali del Comune di Campomarino, guidata dal Presidente Marco Altobello, nei suggestivi locali di Palazzo Norante.

Ingresso gratuito. Al termine dell’evento, a tutti i presenti sarà offerto un aperitivo.

Il libro nasce dal desiderio di raccontare come l’Arte e la Letteratura possano intrecciarsi in un percorso interiore di rinascita e consapevolezza.

Una lettura consigliata a chi sente il bisogno di ritrovarsi, di ripartire da sé, in un momento di fragilità o trasformazione.

Un percorso che unisce pensieri, immagini e parole, adatto a un pubblico giovanile e adulto.

“Tu mettici il cuore, al resto ci pensa la vita.” È quanto afferma la docente Ylenia Paladino. Ogni paragrafo invita alla riflessione: da leggere lentamente, sottolineare, interiorizzare e mettere in pratica. Come un buon caffè, questo libro va assaporato con calma, per coglierne il senso profondo.

È dedicato a chi riconosce l’importanza di un viaggio interiore, assumendosi la responsabilità delle proprie scelte.

Perché i percorsi autentici di trasformazione portano gioia, serenità e amore. Il lettore è coinvolto attivamente: chiamato a riflettere, agire e trasformarsi.

Il libro verrà presentato a: