Turismo low alla ricerca della storia sulla Torre Angioina

COLLETORTO. Nell’andamento di un turismo lento e silenzioso, la Torre di Giovanna I d’Angiò continua a raccontare ai visitatori la storia del piccolo borgo.

Cultura, turismo e risorse locali in primo piano. In questo scorcio di fine estate, bagnato dalla pioggia, proseguono le visite guidate alla Torre della regina Giovanna I d’Angiò, per conoscere il patrimonio culturale del borgo molisano, interamente radicato nella storia napoletana. Nella torre, l’impianto normanno apre una storia singolare, legata alle vicende della Contea di Loritello. È da qui che parte, in un momento successivo, l’incastellamento angioino, tra momenti di gloria, abbandoni ed eventi inattesi. Oggi il racconto è evidente e visibile nel cuore del borgo. La visita guidata puntualmente riapre questo spaccato di storia di ieri.

A più pagine tra la torre e il campanile. È Alessia a guidare la visita alla torre di un gruppetto di visitatori pugliesi. Una guida giovanissima, sensibile alla storia del luogo, messa a disposizione dal Gruppo Storico Giovanna I d’Angiò di Colletorto, impegnato a valorizzare la cultura angioina con le sue tante iniziative. Nei dettagli, Alessia spiega ai nuovi visitatori la storia della torre e il periodo in cui viene costruita. Tra momenti di gloria ed esperienze di gruppo alquanto particolari, sale la curiosità dei presenti. Cresce quando viene raggiunto l’ampio terrazzo dopo l’ultimo ripiano circolare. Puntualmente, questo spazio storico colpisce chiunque.

Il suo affaccio è del tutto particolare, inatteso. Tra cielo e terra, a circa 25 metri di altezza, sale l’interesse. È qualcosa che certamente sorprende, lascia col fiato sospeso. Senz’altro lascia soddisfatti i turisti, perché proietta ogni sguardo oltre confine. Il promontorio del Gargano, la distesa del Tavoliere e i boschi dei Monti Dauni sono da questa altezza a portata di mano. Una visione inedita, viene riferito da ogni parte, che regala in cima alla torre non poche emozioni.

«Veramente bella, singolare e caratteristica la torre nella sua impostazione strutturale» — precisa la professoressa Dina Cilfone, che guida il gruppo. La torre è stata poi restaurata con attenzione, nel modo migliore. Lo spessore delle mura colpisce fin dal primo piano. Le architetture napoletane sono infine quelle d’un tempo, ben evidenti: dalla merlatura ai beccatelli, alle ampie e massicce feritoie presenti su ogni piano. La sua storia poi è coeva ad altri impianti turriti della vicina Puglia, segno di un sistema comune di difesa. Abbraccia i due versanti territoriali che si affacciano sulla vallata del Fortore fino alle aree interne, interessati entrambi dai provvedimenti di Giovanna I d’Angiò, necessari intorno al 1369 per risolvere il problema dell’abbandono, all’epoca, di un vasto territorio.

A 700 anni dalla nascita di Giovanna I d’Angiò, continua a suscitare curiosità la storia della prima sovrana del Regno di Napoli, tra storia, leggenda ed intrighi di corte.