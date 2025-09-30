Un giorno da pompiere per gli alunni di San Giacomo degli Schiavoni

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI – Si è svolto ieri mattina, presso il parchetto di via dello Sport, l’evento “Pompieropoli”, che ha visto protagonisti gli alunni della scuola dell’infanzia e primaria del paese. Per un giorno, i bambini hanno indossato il casco da vigile del fuoco e, tra giochi ed esercitazioni, hanno imparato le prime nozioni di sicurezza.

Ad accoglierli c’erano gli uomini dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale, insieme agli operatori della Protezione Civile Sae112. Presente anche il sindaco e senatore della Repubblica Costanzo Della Porta, affiancato dal vicesindaco Massimi Fiocchi.

L’entusiasmo dei più piccoli ha reso la giornata speciale: attraverso il gioco hanno potuto apprendere comportamenti e gesti importanti in caso di emergenza.

«I bambini – è stato sottolineato – hanno una straordinaria capacità di apprendimento, proprio perché la loro mente è libera e ricettiva, come una spugna che assorbe tutto velocemente».

Al termine della giornata, tutti i partecipanti hanno ricevuto il diploma di Giovane Pompiere, portando a casa non solo un ricordo divertente, ma anche insegnamenti utili per la vita quotidiana.

Eventi come questo rappresentano un’occasione preziosa di formazione e sensibilizzazione, utili non solo ai più piccoli, ma anche agli adulti.

Michele Trombetta