Un tesoro di cultura: la Fidapa regala alla Biblioteca di Termoli la raccolta di “Meteora”

TERMOLI. Un archivio di memoria e cultura apre le sue porte alla città Giovedì 25 settembre, alle ore 9:30, la Biblioteca comunale “G. Perrotta” di Termoli ha ricevuto un dono di grande valore storico e simbolico: la raccolta completa dei 26 numeri di Meteora, il periodico della sezione Fidapa di Termoli, nato nel 1986 da un’idea della socia fondatrice Wilma Costantini.

L’iniziativa, promossa dalla sezione locale della Fidapa, segna un importante momento di condivisione con la cittadinanza, rendendo accessibile una parte significativa dell’archivio associativo. I fascicoli, selezionati e conservati con cura dalla socia Anna Maria Sciarretta, coordinatrice del comitato di redazione, saranno ora patrimonio consultabile presso la biblioteca. A facilitarne la fruizione, un catalogo dettagliato curato dalla presidente e direttrice responsabile della rivista, Fernanda Pugliese, che raccoglie copertine e sommari di ogni numero.

Alla cerimonia di consegna hanno preso parte l’assessore alla cultura Michele Barile, la dirigente dell’assessorato Carmela Cravero, la direttrice della biblioteca Marilena Piermatteo, il comitato di direzione della Fidapa con la vicepresidente Carla Di Pardo, la tesoriera Maria Teresa Senese, le segretarie Adelmina Di Cienzo e Rossella De Rosa, le socie della sezione e i familiari della fondatrice Wilma Costantini. Momento particolarmente significativo è stata la presenza della neoeletta presidente nazionale Fidapa, Anna Musacchio.

Un gesto che celebra il valore della stampa associativa, il ruolo delle donne nella cultura locale e il profondo legame tra la Fidapa e la città di Termoli.