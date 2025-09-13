UniMol, il professor Rocco Oliveto tra i migliori scienziati al mondo in Informatica

CAMPOBASSO. Professore ordinario di Ingegneria del Software presso il dipartimento di Bioscienze e Territorio dell’Università degli Studi del Molise, dove è titolare degli insegnamenti di Intelligenza Artificiale nel corso di laurea in Informatica e di Secure Software Engineering with Deep Learning nella laurea magistrale in Sicurezza dei Sistemi Software, il professor Rocco Oliveto è stato nuovamente inserito nella prestigiosa classifica dei migliori scienziati al mondo nel settore dell’Informatica pubblicata da Research.com.

Nell’edizione del 2025 si colloca al 14° posto in Italia ed è 1211° nel mondo, ricevendo inoltre il riconoscimento come Computer Science Leader Award 2025.

Tale risultato rappresenta un significativo balzo in avanti e un netto miglioramento rispetto al 2023, quando il prof. Oliveto era al 19° posto in Italia e 1259° nel mondo. Il salto di cinque posizioni a livello nazionale e di quasi cinquanta a livello globale testimonia un trend in costante crescita, rendendo sempre più efficace e accrescendo l’impatto scientifico, la qualità della sua attività di analisi, di studio e l’innovazione della ricerca.

La classifica, basata sul D-index, una metrica che considera esclusivamente pubblicazioni e citazioni scientifiche nell’ambito informatico, rappresenta un indicatore dell’impatto scientifico internazionale che studiosi e ricercatori acquisiscono nella propria disciplina. Con oltre 200 pubblicazioni scientifiche, un h-index pari a 64 su Scopus e più di 11.000 citazioni, il prof. Oliveto ha consolidato negli anni una posizione di rilievo nella comunità scientifica.

Ma non è tutto. Il prof. Oliveto è inoltre destinatario di numerosi riconoscimenti internazionali, tra cui 6 ACM SIGSOFT Distinguished Paper Awards e 4 Most Influential Paper Awards, ottenuti in alcune delle più prestigiose conferenze internazionali del settore (tra cui ICSE, FSE ed ASE). Nel 2021 e nel 2022 è risultato tra i top 5 ricercatori al mondo in Ingegneria del Software, secondo studi bibliometrici internazionali basati sull’età accademica (categorie junior e consolidator). A differenza di queste analisi, il ranking di Research.com non tiene conto dell’età accademica, rendendo il riconoscimento del 2025 ancora più rilevante e prestigioso.

Si tratta di una serie di risultati che sono certamente motivo di orgoglio e un traguardo personale significativo, ma riflettono anche prestigio e vitalità scientifica della filiera formativa di Informatica del Dipartimento di Bioscienze e Territorio dell’Università degli Studi del Molise, che si distingue per un’offerta didattica moderna, orientata all’innovazione e proiettata all’internazionalizzazione, a disposizione della comunità studentesca e, soprattutto, un’occasione imperdibile per i futuri studenti di cogliere un’opportunità di alta formazione internazionale, oggi più che essenziale per il proprio percorso futuro.

In particolare, spicca il Double Degree con l’Università della Svizzera Italiana (USI): il primo double degree nella storia di UniMol, che consente agli studenti della laurea magistrale in Sicurezza dei Sistemi Software di frequentare il secondo anno all’USI e ottenere un doppio titolo di laurea, uno rilasciato da UniMol e uno dall’USI. A conferma di tali opportunità, il nuovo anno vedrà due studenti intraprendere questo percorso di eccellenza.