Veterani in festa a Termoli: il raduno dell’incrociatore ‘Caio Duilio’

TERMOLI. Domenica 14 settembre si è tenuto a Termoli il 5° Raduno dell’Equipaggio Veterani dell’Incrociatore 554 “Caio Duilio”. Gli invitati, giunti in città da diverse regioni italiane – perfino dalla Sicilia – si sono ritrovati al Porto Turistico Marina di San Pietro, accolti dall’organizzatore termolese dell’evento.

Dopo il rito del benvenuto, il gruppo ha effettuato una suggestiva passeggiata nel borgo antico di Termoli, visitando monumenti, luoghi caratteristici e scorci paesaggistici che hanno entusiasmato i partecipanti, complici anche le splendide condizioni meteo.

Il raduno è stato occasione per rievocare i ricordi dei tempi trascorsi insieme a bordo dell’incrociatore “Caio Duilio”, oggi non più in servizio. La Marina Militare dispone infatti di un nuovo e tecnologicamente avanzato Caio Duilio, erede ideale della gloriosa nave che ha visto tanti marinai condividere esperienze indimenticabili.

La giornata si è conclusa con un pranzo conviviale al ristorante “Sottovento” del porto turistico, durante il quale si sono svolte le cerimonie di consegna di attestati e ricordi marinari. Un momento di grande emozione e amicizia, che ha suggellato una giornata speciale, costellata di memoria e legami che il tempo non cancella.