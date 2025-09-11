3 cocktail con Antica Formula per rivedere gli amici al rientro delle vacanze

Ogni estate lascia dietro di sé una scia intensa di ricordi: tramonti che restano negli occhi, risate leggere, momenti che diventano racconti da condividere. Al ritorno in città, quei frammenti di emozione trovano nuova vita nell’incontro con gli amici, trasformandosi nell’occasione perfetta per ritrovarsi, brindare insieme e prolungare un po’ la magia delle vacanze. In questi momenti, dare valore al tempo condiviso significa scegliere ciò che incarna eleganza e tradizione, come il vermouth Antica Formula, icona della mixology dal 1786 e compagno ideale di ogni incontro.

Nato dall’intuizione di Antonio Benedetto Carpano e rimasto fedele alla ricetta originale, Antica Formula ha attraversato i secoli con discrezione e prestigio, diventando il punto di riferimento per i bartender più esigenti e per chi cerca un’esperienza autentica e raffinata. La sua forza risiede in un equilibrio unico, ottenuto da ingredienti preziosi e selezionati con cura: vini bianchi italiani di qualità come base, lo zafferano che ne definisce la nota sapida inconfondibile, la vaniglia, le Artemisie piemontesi e una gamma di erbe aromatiche calde e intense dosate con maestria. Il processo di produzione richiede tempo, pazienza e metodo, con fino a nove mesi di lavorazione necessari per rispettare lo spirito della ricetta originale.

Il risultato è un vermouth complesso e armonico, che al naso si apre con richiami ai vini fortificati come porto e marsala, insieme a note di arance mature, frutta secca e tropicale, mentre al palato offre una ricchezza che fonde dolcezza e profondità, con un retrogusto piacevolmente amaro dominato dall’assenzio piemontese. Proprio questa identità rende Antica Formula il cuore dei grandi cocktail classici, capace di esaltare ed elevare ogni ricetta. Dopo l’estate, ritrovare gli amici diventa così un’occasione perfetta per proporre tre drink che non passano mai di moda: il Negroni, l’Americano e il Manhattan, tre interpretazioni differenti ma accomunate dall’inconfondibile presenza di Antica Formula.

Negroni – un classico intramontabile

30 ml Antica Formula, 30 ml Carpano Botanic Bitter, 30 ml gin. Versare tutti gli ingredienti in un bicchiere basso colmo di ghiaccio, mescolare delicatamente e completare con una scorza d’arancia. Nel Negroni Antica Formula bilancia l’amaro del bitter e la secchezza del gin con un corpo elegante e speziato, regalando un bouquet ricco e persistente.

Americano – una scelta sicura

30 ml Antica Formula, 30 ml Carpano Botanic Bitter, top di soda. Preparare in un bicchiere alto con ghiaccio e guarnire con una fetta d’arancia e una scorza di limone. Qui Antica Formula porta struttura e complessità aromatica, sostenendo la freschezza della soda e creando un drink armonioso e vibrante, perfetto come aperitivo di fine estate.

Manhattan – il ritorno con stile

50 ml rye whiskey, 20 ml Antica Formula, 1 goccia di Fernet-Branca. Mescolare in un mixing glass con ghiaccio e servire in coppa cocktail, completando con una ciliegia al maraschino. In questa ricetta Antica Formula dona dolcezza speziata e rotondità, fondendosi con le note calde del whiskey, mentre il Fernet-Branca aggiunge un tocco balsamico che amplifica la complessità di un drink dalla storia affascinante.

Celebrando questi tre grandi classici, il rientro dalle vacanze assume un tono esclusivo e raffinato. Antica Formula non è solo un ingrediente di queste composizioni, ma il simbolo di uno stile che attraversa il tempo senza mai perdere la propria autenticità. Non rincorre le mode, ma si afferma con naturalezza come un’icona della mixology, riconoscibile in ogni dettaglio: dal colore caldo e brillante al profumo intenso, fino all’equilibrio impeccabile che lo rende unico.

Scegliere Antica Formula significa trasformare un incontro tra amici in un’esperienza che unisce passato e presente, tradizione e contemporaneità, semplicità e ricercatezza. Un brindisi che celebra la fine delle vacanze non come nostalgia, ma come occasione per ritrovarsi resa speciale da un vermouth capace di rendere memorabile ogni momento.