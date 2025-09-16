“C’è posto per te”: lavoro e opportunità per i cittadini

CAMPOBASSO. Grande partecipazione in Piazza della Vittoria a Campobasso per la tappa molisana del tour nazionale “C’è Posto per Te”, promosso da Sviluppo Lavoro Italia, in programma il 16 e 17 settembre.

Il truck itinerante ha come obiettivo quello di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, offrendo un supporto concreto alle politiche attive per l’occupazione. L’iniziativa mira a informare, orientare e favorire l’inserimento lavorativo attraverso strumenti concreti di networking e incrocio tra domanda e offerta, oltre a sensibilizzare i cittadini sulle opportunità offerte dalle politiche nazionali e regionali.

La tappa molisana ha registrato una grande affluenza, attirando in particolare giovani e donne desiderosi di costruire il proprio futuro professionale. Sono infatti 32 le aziende che hanno aderito al Recruiting Day del 17 settembre, con circa 1.000 posizioni lavorative disponibili.

A presentare l’iniziativa in Piazza della Vittoria: Paola Nicastro, Presidente e Amministratore Delegato di Sviluppo Lavoro Italia; Gianluca Cefaratti, Assessore Bilancio, Finanza e Patrimonio, Politiche del Lavoro, Politiche Sociali, Terzo Settore, Politiche per l’Immigrazione, Regione Molise; e Marialuisa Forte, Sindaco di Campobasso.

In Molise, gli occupati nel primo trimestre del 2025 sono 103 mila, stabili rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il tasso di occupazione è pari al 56,7%, in aumento di mezzo punto percentuale, mentre il tasso di disoccupazione diminuisce di 1,7 punti percentuali, dal 9,6% del primo trimestre 2024 al 7,9% del primo trimestre 2025.

Tra il 2025 e il 2029 si stima un incremento dello stock occupazionale, con un fabbisogno complessivo previsto di circa 18 mila unità, considerando anche la componente di sostituzione. Il 37% del fabbisogno occupazionale riguarderà personale con formazione terziaria, mentre il 50% sarà costituito da lavoratori con titolo di formazione secondaria di secondo grado.

Paola Nicastro, Presidente e Amministratore Delegato di Sviluppo Lavoro Italia, ha dichiarato: “Questa è un’iniziativa che dimostra quanto sia fondamentale mettere in campo azioni mirate per avvicinare i cittadini al mondo del lavoro, valorizzando le risorse locali e sostenendo lo sviluppo territoriale. Stiamo assistendo a una ripresa incoraggiante, come evidenziato dai dati Istat sull’occupazione. L’obiettivo del progetto ‘C’è Posto per Te’ è sostenere l’occupazione territoriale offrendo strumenti concreti per entrare nel mercato del lavoro. L’attesa partecipazione al Recruiting Day di domani conferma il nostro impegno verso un sistema occupazionale più inclusivo, dinamico ed efficace”.

Gianluca Cefaratti, Assessore alle Politiche del Lavoro, ha commentato: “Il Molise si fa promotore di un’iniziativa nazionale per affrontare il mismatch tra competenze richieste e disponibili, creando un ponte diretto tra aziende, associazioni e cittadini. Puntiamo a offrire ai giovani la possibilità di restare sul territorio e contrastare lo spopolamento. I numeri illustrati dalla presidente Nicastro sono confortanti: calo della disoccupazione e maggiore partecipazione femminile al lavoro. ‘C’è Posto per Te’ rappresenta un’opportunità concreta per chi è sfiduciato”.

Marialuisa Forte, Sindaco di Campobasso, ha aggiunto: “Il Molise affronta una crisi demografica strutturale. Negli ultimi 25 anni la regione ha perso oltre 31 mila residenti, con un calo del 10% della popolazione e oltre il 16% della fascia giovanile in appena un decennio. Come amministrazione, investiamo in politiche abitative inclusive e collaboriamo con l’Università del Molise per creare opportunità concrete. Accogliamo con convinzione iniziative come ‘C’è Posto per Te’, che portano il lavoro direttamente nei territori e riducono il divario tra domanda e offerta, soprattutto per i giovani”.

Durante le due giornate, organizzate in sinergia con Regione Molise e istituzioni locali, saranno proposte attività interattive suddivise in aree tematiche: orientamento, formazione, personal branding e incontri con aziende e recruiter.

Saranno inoltre disponibili laboratori dedicati all’autoimpiego e alle competenze digitali grazie al Progetto EDO – Educazione Digitale per l’Occupazione, promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalle Regioni.

Tra i momenti principali, il Recruiting Day del 17 settembre, dalle 10.00 alle 17.30 presso il Distretto Militare, con colloqui diretti con 32 imprese locali e oltre 1.000 posizioni disponibili.

Il Truck itinerante di Sviluppo Lavoro Italia proseguirà il suo viaggio con altre 7 tappe in tutta Italia, per far conoscere le opportunità di formazione e lavoro spesso poco conosciute.