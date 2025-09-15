Gabbiano intrappolato, salvato sulla spiaggia di Rio Vivo

TERMOLI. Gabbiano intrappolato salvato sulla spiaggia: l’intervento della guardia ambientale Gadit Gianluca Barbuto.

Questa mattina, nella zona camper della spiaggia di Termoli, si è verificato un episodio che ha commosso bagnanti e passanti. Un gabbiano, visibilmente in difficoltà, era rimasto intrappolato da un’ancoretta e un filo da pesca abbandonato. Immobilizzato, non riusciva né a camminare né a volare.

Grazie alla prontezza di alcuni cittadini, è stata allertata la guardia ambientale Gadit, che è intervenuta con tempestività e grande professionalità. L’operazione di salvataggio, tutt’altro che semplice, è stata condotta da Gianluca Barbuto, che con pazienza e competenza è riuscito a liberare il volatile. Dopo qualche istante di esitazione, il gabbiano ha ripreso il volo, tra gli applausi dei presenti.



«È stato un intervento delicato, ma necessario. Ogni animale merita rispetto e protezione, e il nostro compito è anche quello di educare alla cura dell’ambiente», ha dichiarato Alfredo Gagliardi, cittadino sensibile. «Ringrazio Gianluca Barbuto per la sua prontezza e dedizione: episodi come questo ci ricordano quanto sia importante la presenza di presidi ambientali sul territorio».

L’episodio riaccende l’attenzione sul problema dei rifiuti abbandonati, in particolare quelli legati alla pesca, che possono rappresentare un grave pericolo per la fauna selvatica. Un piccolo gesto di disattenzione può trasformarsi in una trappola mortale.

«Invitiamo tutti a prestare attenzione e a segnalare situazioni simili. La collaborazione tra cittadini e guardie ambientali è fondamentale per tutelare il nostro ecosistema», conclude Gagliardi.