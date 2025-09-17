Il Termoli batte il San Marino 1-0

CATTOLICA. Il Termoli espugna Cattolica, primi tre punti stagionali.

Il Termoli si riscatta e conquista la prima vittoria stagionale nel recupero della prima giornata contro il San Marino, vincendo 1-0. A decidere il match è Filippo Magnani, il corazziere giallorosso, autore di una rete preziosa e meritata. Una vittoria sofferta, ma fondamentale.

Nel pomeriggio si è disputato il recupero della prima giornata del campionato di Serie D, girone F, tra San Marino e Termoli. La gara, giocata allo stadio “Giorgio Calbi” di Cattolica, si è svolta sotto un sole estivo che sembra non voler abbandonare né la Romagna né il Molise.

A dirigere l’incontro è stato il signor Damiano Volpi della sezione di La Spezia. Mister Fulvio D’Adderio, consapevole del tour de force che vedrà i giallorossi nuovamente in campo tra tre giorni a Recanati, ha apportato alcune modifiche rispetto alla sfida di domenica scorsa contro l’Ancona: dal primo minuto in campo Manara, Magnani e Mercuri; in panchina Avolio, Cancello e Colabello.

La partita parte a ritmi molto bassi: entrambe le squadre, reduci da sconfitte, appaiono timorose. Al 7’ arriva il primo episodio degno di nota: ammonizione ingenua per Cesay. Il primo pericolo lo crea il San Marino con una punizione dal limite: il pallone spiove in area e un attaccante locale colpisce di testa, ma l’intervento provvidenziale di Magnani salva il Termoli. Al 16’ è ancora la squadra di casa a rendersi pericolosa, ma la difesa giallorossa regge. In attacco, il Termoli non riesce a farsi vedere: il primo tempo si chiude senza grandi emozioni, con le due squadre che si annullano a vicenda. Si va al riposo sullo 0-0.

La ripresa si apre con un cambio obbligato per D’Adderio: al 47’ fuori De Pace, claudicante, dentro Avolio. E come spesso accade nel calcio, arriva l’episodio decisivo: al 53’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Filippo Magnani – “la giraffa” del Termoli, uno dei giocatori più alti del campionato – svetta e, cadendo all’indietro, insacca di testa nell’angolino. È 0-1 per il Termoli.

Al 55’ i giallorossi sfiorano il raddoppio con Mercuri, che approfitta di uno svarione difensivo locale ma, solo davanti a Meli, spreca l’occasione del possibile k.o. D’Adderio vuole chiuderla e inserisce Cancello e Colabello al posto di Romano e Galdo. Al 64’ Gasperoni prova la conclusione dalla distanza: la palla scende minacciosa ma termina sul fondo. Al 66’ entra Antonacci per Mercuri, e al 72’ ultimo cambio giallorosso: fuori un generoso Cesay, dentro Thiane.

Al 77’ un errore in disimpegno di Antonacci regala un pallone pericoloso al San Marino, che crea scompiglio in area termolese senza però trovare la conclusione. All’85’ il Termoli ha l’occasione per chiudere la partita: Manara si invola verso la porta ma, da attaccante egoista, non serve Thiane meglio piazzato e calcia, sbagliando un gol importantissimo.

Dopo sei minuti di recupero sofferti, il Termoli porta comunque a casa i primi e fondamentali tre punti del campionato.