L’Ancona espugna il Cannarsa, Termoli battuto 3-2

TERMOLI. Inizia il campionato per il Termoli, che al “Cannarsa” ospita l’Ancona, formazione che punta decisamente alla vittoria del torneo. Le due squadre, agli ordini del signor Sfera di Barletta, scendono in campo davanti a un pubblico da grandi occasioni.

La gara parte a ritmi piuttosto lenti: al 3’ Cancello recupera un pallone a centrocampo e si invola verso la porta dorica, ma al momento del tiro si allunga troppo il pallone, favorendo l’uscita tempestiva del portiere ospite che sventa così una possibile occasione da gol per i giallorossi. Dopo questo sussulto iniziale non succede quasi nulla fino al 29’, quando il Termoli confeziona una splendida azione sulla fascia destra: cross al centro e Colabella conclude con un tiro imparabile su cui Salvati non può nulla. È 1-0 per i giallorossi.

Il gol subito sveglia l’Ancona, che al 41’ trova il pareggio con un gran tiro di Calisto, deviato in maniera decisiva da un difensore del Termoli che inganna il portiere. Due minuti più tardi arriva l’episodio che cambia la partita: un difensore termolese commette un ingenuo fallo in area, l’arbitro è a due passi e non ha dubbi nell’assegnare il rigore. Dal dischetto Kouko Zinon è freddo e firma l’1-2 che ribalta il risultato. Con questo punteggio si va al riposo.

Nella ripresa il Termoli parte forte nel tentativo di riprendere i dorici, ma al 10’ la difesa giallorossa, disattenta nell’occasione, si fa sorprendere in contropiede e l’Ancona firma l’1-3. A questo punto i padroni di casa accusano il colpo e non riescono a produrre azioni degne di nota, mentre l’Ancona controlla senza affanno e sembra avviata verso una vittoria in tranquillità.

Quando la gara sembra ormai chiusa, il Termoli trova un guizzo d’orgoglio: al 38’ Biguzzi riapre i giochi con il gol del 2-3. Negli ultimi minuti, e poi nei minuti di recupero, i giallorossi si riversano a testa bassa in avanti alla ricerca del pari, ma il miracolo non si compie.

Il match si chiude dunque con un esordio negativo e un po’ sfortunato per il Termoli, che ora dovrà guardare avanti, concentrandosi sul recupero con il San Marino a Cattolica. Siamo soltanto all’inizio del campionato e c’è ancora tutto il tempo per invertire la rotta.