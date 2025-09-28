“Sperimentiamo” gli sport paralimpici

TERMOLI. L’evento tenutosi questa mattina è stato l’Open Day “Sperimentiamo”, promosso dal Cip Molise (Comitato Italiano Paralimpico) insieme all’Inail Molise, con la collaborazione di Regione Molise e del servizio SuperAbile Inail.

La manifestazione si è svolta a Termoli, presso il Monclub Centro Sportivo in via Antonio Cardarelli.

Gli sport protagonisti della giornata sono stati: scherma, padel e tennis L’iniziativa ha avuto lo scopo di far conoscere e provare nuove discipline sportive in un ambiente inclusivo e dinamico, avvicinando persone con e senza disabilità allo sport. Ai partecipanti è stata anche consegnata una maglietta omaggio dedicata all’evento.

Diverse persone hanno accettato con entusiasmo di partecipare attivamente alle varie discipline che istruttori specializzati aiutavano loro a far praticare.

Ottima iniziativa Cip in collaborazione con l’Inail Molise, la Regione Molise a dimostrazione che lo sport e materia inclusiva non ci sono persone anche con disabilità gravi che non possono affacciarsi verso lo sport stesso, come ci ha detto anche la presidente Cip Molise, Donatella Perrella a questo open day di oggi a Termoli, ne seguiranno altri in Molise.