Top 7 per l’arciere del Mare termolese Carmine Rossi

GUBBIO. Grande soddisfazione per gli Arcieri del Mare di Termoli grazie alla prova di Carmine Rossi, atleta della categoria Master, che nel fine settimana ha partecipato alla prestigiosa Coppa Italia Master 2025, una delle competizioni più importanti del calendario nazionale della Federazione Italiana di Tiro con l’Arco, che ogni anno raccoglie arcieri provenienti da tutta Italia. nella splendida cornice di Gubbio.

Rossi si è confrontato con i migliori arcieri italiani della sua categoria, riuscendo a distinguersi per determinazione e costanza. Dopo una gara combattuta, l’arciere termolese ha conquistato l’accesso alla fase finale con un meritatissimo 7° posto di categoria, chiudendo la competizione con un ottimo 30° posto assoluto su 133 atleti.

Un risultato che, oltre al valore sportivo, testimonia il livello generale raggiunto dagli atleti della compagnia termolese, sempre più presente a livello nazionale. «Siamo orgogliosi di Carmine – commentano gli Arcieri del Mare – perché rappresenta non solo la nostra società, ma anche la città di Termoli in una manifestazione di altissimo livello».

L’ottima posizione finale è dunque motivo di orgoglio per lo sport termolese, con l’augurio che possa essere solo una tappa di un percorso ricco di nuove soddisfazioni”.