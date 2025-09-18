Tutto pronto per la quinta edizione dello “Sportcity day”

TERMOLI. Lo sport e la socialità tornano protagonisti con la quinta edizione dello Sportcity Day, in programma domenica 21 settembre. L’evento, promosso dalla Fondazione Sportcity e presentato a Palazzo Madama dai senatori Guido Quintino Liris e Daniela Sbrollini, coinvolgerà oltre 160 città italiane, trasformando strade, piazze e parchi in veri e propri poli del benessere.

Per un’intera giornata – dalle 10 del mattino fino al tramonto – i cittadini potranno cimentarsi gratuitamente in oltre 100 discipline sportive, guidati da tecnici e atleti di livello nazionale e internazionale. Sono attese più di 600mila persone, con il contributo di 500 associazioni e 1500 operatori, in nome della filosofia della “Repubblica del Movimento”, che mette al centro il benessere psico-fisico e la sostenibilità degli spazi urbani.

Anche quest’anno confermata la sinergia con il Ministero dell’Ambiente e della Sostenibilità, mentre tra i partner figurano l’Osservatorio permanente sullo sport, guidato da Federico Serra, e l’Anci, che sostiene il dialogo tra comuni e associazioni sportive. Per chi non potrà essere presente, ci sarà una diretta streaming di tre ore con collegamenti da tutte le città aderenti.

Termoli parteciperà per la terza volta consecutiva, pronta a trasformare il centro cittadino in un grande villaggio sportivo. Saranno circa 40 le associazioni locali coinvolte, che proporranno attività senza sosta per ben 12 ore, in linea con lo spirito condiviso dalle altre città italiane. L’iniziativa è stata accolta con grande entusiasmo e promette di essere una vera e propria festa dello sport e della socialità.

Nella conferenza di presentazione dell’evento, nella sala consiliare del Comune, il vice sindaco e assessore con delega allo Sport, Cultura e Spettacolo, Michele Barile, ha fornito tutte le informazioni riguardanti lo svolgimento e le location che saranno impegnate domenica 21 settembre.