TERMOLI. Al via i lavori per la futura Zona Franca Doganale: un volano per lo sviluppo del Molise

Il 25 luglio scorso il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Valle del Biferno (Cosib) aveva compiuto un passo che potrebbe rivelarsi decisivo per l’economia del Molise e, più in generale, del Mezzogiorno. Con la delibera che ha sancito la consegna delle aree destinate alla Zona Franca Doganale (Zfd) di Termoli, si è dato il via concreto a un progetto atteso da anni e inserito all’interno delle strategie nazionali ed europee di rilancio dei territori.

L’iniziativa non nasce dal nulla. Le sue radici risalgono al Decreto Interministeriale n. 492 del 3 dicembre 2021, attuativo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), che aveva individuato Termoli come sede prioritaria per l’istituzione di una Zfd, con uno stanziamento di 15,6 milioni di euro. L’idea alla base è chiara: creare condizioni fiscali e amministrative vantaggiose per attrarre investimenti, potenziare le infrastrutture e modernizzare il tessuto produttivo locale.

Nel corso degli anni il percorso amministrativo è stato articolato. Alla fase iniziale, caratterizzata dalla nomina di Commissari straordinari, è seguita l’istituzione della Struttura di Missione “Zes Unica” presso la Presidenza del Consiglio, oggi guidata dall’avvocato Giuseppe Romano. Proprio a questa struttura spetterà il compito di coordinare i lavori e di operare come stazione appaltante.

La posizione di Termoli rappresenta un punto di forza. La città si trova lungo i principali corridoi transeuropei (TEN-T), dispone di un porto con area retroportuale, è collegata alla linea ferroviaria ad alta velocità Bologna-Lecce e beneficerà del raddoppio della tratta Termoli-Lesina. Fattori che la rendono un crocevia ideale per i traffici commerciali tra Italia, Balcani e Spagna, in particolare verso Barcellona.

La realizzazione della Zona Franca Doganale è stata scandita da tappe fondamentali: dall’approvazione del Documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) a dicembre 2023, alla perimetrazione dell’area nel luglio 2024, fino all’affidamento dei lavori al Consorzio Stabile del Mediterraneo. Nel luglio 2025 si è arrivati alla validazione e approvazione del progetto esecutivo. L’area interessata si estende per oltre 49.700 metri quadrati, suddivisi in 12 particelle catastali, e verrà destinata a strutture e servizi funzionali all’attività doganale e produttiva.

Ora si è partiti coi cantieri veri e propri.

Sul piano economico e industriale, la Zfd potrà attrarre imprese di medie e grandi dimensioni, operatori della logistica, startup innovative e aziende orientate all’export. Le agevolazioni fiscali, come il credito d’imposta e la riduzione dell’IRES, unite alle semplificazioni doganali, costituiranno un pacchetto competitivo in grado di stimolare investimenti nei settori della green economy, dell’energia rinnovabile e della mobilità sostenibile.