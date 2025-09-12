Ance Molise a Palermo per il Comitato del Mezzogiorno

CAMPOBASSO. Anche una delegazione dell’Ance Molise è oggi a Palermo per i lavori del Comitato del Mezzogiorno dell’Ance Nazionale.

L’evento, oltre a discutere delle politiche di coesione e dello stato di attuazione del Pnrr, è stato organizzato in collaborazione con l’Ance Sicilia, soprattutto allo scopo di rafforzare i legami tra le Associazioni territoriali del Sud e promuovere un coordinamento più stretto sui temi di interesse comune.

Presenti a Palermo: Corrado Di Niro, presidente Ance Molise, Cosmo Tedeschi, consigliere e componente del Comitato Mezzogiorno Ance e Gino Di Renzo, direttore.