Ance Molise: “Ferma condanna per lavori senza sicurezza”

CAMPOBASSO. Forte e decisa la condanna dell’Ance Molise sulle lavorazioni eseguite senza l’adozione di misure di sicurezza nei cantieri edili.
Il riferimento è alle recenti immagini pubblicate da organi di informazione locale, rispetto alle quali l’Associazione, oltre alla ferma condanna, prende nettamente le distanze ed invita le figure preposte ad assumersi le giuste responsabilità.
La sicurezza deve stare al primo posto nei cantieri privati e pubblici e deve costituire un elemento essenziale dell’attività di impresa, una risorsa di sviluppo dell’intero sistema.
L’inosservanza di queste regole costituisce, tra l’altro, una forma grave di concorrenza sleale nei confronti delle aziende sane e regolari.