Assunzioni nel pubblico impiego, Maxi Avviso “Asmel”

TERMOLI. C’è anche il Comune di Termoli tra gli enti inserito nell’ambito Asmel. Da lunedì scorso, e fino al 30 settembre, è possibile presentare su www.asmelab.it le candidature al quarto Maxi Avviso per la formazione di 37 elenchi di idonei destinati alle assunzioni nei 4.678 Enti Locali Asmel, aperto a laureati, diplomati e operai specializzati.

In meno di 48 ore sono arrivate oltre 10mila candidature da tutta Italia, superando i numeri delle edizioni precedenti e confermando il crescente interesse verso le opportunità di lavoro nei Comuni.

L’Elenco di idonei è una procedura introdotta nel 2021 dal DL Reclutamento, subito messa in pratica dagli Enti Asmel, che consente agli Enti Locali sottoscrittori dello specifico accordo di organizzare e gestire in forma aggregata selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei alle assunzioni a tempo indeterminato e determinato (anche stagionali), per vari profili e categorie professionali. Si tratta di una modalità molto più rapida rispetto ai concorsi pubblici tradizionali e allo scorrimento delle graduatorie di altri enti, permettendo di finalizzare le assunzioni in sole 4-5 settimane. Dal 2022, i Comuni ASMEL hanno già concluso circa mille assunzioni, con altre 500 in corso.

Uno dei principali punti di forza della procedura è la territorialità: gli iscritti negli elenchi possono scegliere di lavorare nei Comuni del proprio territorio, conciliando esigenze professionali e familiari. Per gli Enti Locali significa assumere personale radicato, motivato a migliorare la qualità dei servizi pubblici e capace di rafforzare il legame tra amministrazione e comunità, come evidenziato dall’elevato numero di candidature a dimostrazione della rinnovata attrattività della Pubblica Amministrazione locale, capace di unire stabilità, equilibrio vita-lavoro e valorizzazione delle competenze nei territori.

In Molise gli Enti Soci Asmel sono 135, pari al 100% del territorio regionale, e tutti hanno la possibilità di attingere agli elenchi. Tra i Comuni sottoscrittori: Campobasso, Bojano, Campomarino, Agnone, Trivento, Gambatesa, Sepino, Termoli, Matrice, Tufara, Guglionesi, Pettoranello del Molise, Acquaviva d’Isernia e, tra gli ultimissimi aderenti, Salcito.