Cappuccino e cornetto? Sempre più molisani pagano con carta

MOLISE. Chi va al bar a colazione ormai lo sa: gli spiccioli stanno passando di moda. Sempre più italiani scelgono di pagare con carta o smartphone, anche per il cappuccino e il cornetto al banco. A guidare questa rivoluzione è Campobasso, con un aumento dei pagamenti digitali nei bar e caffetterie del +167,9% rispetto al 2024, seguita da Catanzaro (+113,3%) e Palermo (+90,2%).

Nel complesso, nel 2025 le transazioni cashless nei bar e nelle caffetterie italiane sono cresciute del +42%, con il picco tra le 6 e le 10 del mattino (+44%). Lo scontrino medio digitale è sceso a 11,1 euro, dimostrando che anche piccoli importi si pagano sempre più con carta o smartphone.

Umberto Zola, Responsabile Online Sales per l’Europa di SumUp, commenta:

“La colazione al bar è sempre stata il regno del contante, ma oggi il cashless è un’abitudine consolidata, resa possibile anche grazie a strumenti di pagamento rapidi ed efficienti.”

Le prime ore della giornata restano le più digitali: il 43% dei pagamenti cashless avviene entro le 14.00, con incrementi significativi tra le 6.00 e le 10.00 (+44%) e tra le 10.00 e le 14.00 (+42,3%).

Tra le province con lo scontrino medio digitale più basso spicca Bolzano (9,9 €), seguita da Piacenza, Bologna e altre città. Ma il vero trend più forte rimane al Sud, dove bar e caffetterie diventano sempre più cashless.