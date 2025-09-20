Cerchiamo persone di talento: 700 € fissi più provvigioni per chi sa vendere

Trasforma la tua esperienza nella vendita in un percorso di crescita e successo.

Hai esperienza nella vendita e senti che è arrivato il momento di dare una svolta concreta alla tua carriera?

Se hai passione per i rapporti umani, determinazione e quella grinta che distingue i veri professionisti, questa è la tua occasione.

Stiamo cercando figure commerciali capaci di valorizzare servizi di marketing digitale innovativi, attraverso un metodo di vendita già collaudato che ti metterà subito nelle condizioni di lavorare con efficacia.

Cosa offriamo:

€ 700 fissi al mese ;

; Provvigioni senza limiti , proporzionate ai risultati;

, proporzionate ai risultati; Un sistema di vendita testato e strumenti che semplificano il tuo lavoro;

Formazione e supporto per crescere ogni giorno.

Chi cerchiamo:

Persone con esperienza nella vendita, pronte a fare la differenza;

Con forte determinazione e spirito positivo;

Chi sa creare relazioni, ascoltare e trasformare i contatti in opportunità;

Chi vuole crescere professionalmente ed economicamente, senza accontentarsi.

Questa opportunità è rivolta a chi vive nelle zone di Termoli e basso Molise

Invia subito il tuo curriculum a: commerciale@mediacomm.pro