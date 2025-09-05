Chance per i disoccupati: 27 i tirocini formativi attivati

TERMOLI. L’amministrazione comunale ha ufficializzato la graduatoria definitiva del progetto “For” – Formazione, Orientamento, Reinserimento – destinato a cittadini disoccupati tra i 41 e i 60 anni. Questo intervento, inserito nell’ambito dell’Azione 6.1.1 del programma Poc Molise 2014–2020, rappresenta un tassello fondamentale nella strategia di sviluppo urbano dell’area di Termoli, che ha saputo trasformare le economie residue dei fondi europei in opportunità tangibili per la comunità.

Il progetto For nasce da una sinergia virtuosa tra il Comune di Termoli, in qualità di Autorità Urbana e organismo intermedio, e la Regione Molise, con l’obiettivo di promuovere percorsi di tirocinio extracurriculare presso enti e aziende del territorio. Dopo un’attenta ricognizione delle risorse disponibili e una serie di delibere e atti amministrativi, è stato selezionato il soggetto promotore Holder Solutions Srl, incaricato di gestire l’intero processo di orientamento e formazione. L’avviso pubblico ha previsto l’attivazione di 33 tirocini, distribuiti tra i comuni di Termoli, Campomarino, Guglionesi e San Giacomo degli Schiavoni, con una procedura a sportello che ha garantito trasparenza e accessibilità.

Alla chiusura dei termini, sono stati attivati 27 tirocini: 21 nel Comune di Termoli, 4 a Campomarino e 2 a Guglionesi. Restano non attivati sei tirocini, distribuiti tra i quattro comuni, segno di un potenziale ancora da esplorare.

Il progetto For non è solo un’iniziativa di politica attiva del lavoro, ma un esempio di come la governance locale possa incidere direttamente sulla qualità della vita dei cittadini, offrendo strumenti di reinserimento e valorizzazione professionale.