TERMOLI. Cosa sarà lecito attendersi dal rendez-vous di Urso con Filosa?

Al Forum Ambrosetti di Cernobbio, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha annunciato un imminente incontro con Antonio Filosa, nuovo amministratore delegato di Stellantis, e con l’associazione Anfia. L’incontro segna un momento cruciale per il futuro dell’automotive italiano, in un contesto europeo sempre più sfidante.

Urso ha accolto con favore le dichiarazioni di Filosa, rilasciate a Il Sole 24 Ore, sottolineando come la nomina del manager italiano rappresenti una svolta rispetto alla precedente gestione. “Con la nuova governance, Stellantis è tornata con la testa in Italia”, ha affermato il ministro, evidenziando la discontinuità rispetto alla linea del suo predecessore, Carlos Tavares, più allineato con il Green Deal europeo.

Filosa, che ha lavorato a stretto contatto con Sergio Marchionne e si definisce un “Marchionne boy”, ha espresso la volontà di adottare una visione più flessibile e tecnologicamente neutra, in sintonia con le proposte italiane: non solo elettrico, ma anche ibrido e motorizzazioni alternative.

Il ministro Urso ha rilanciato l’ambizioso obiettivo di riportare la produzione Stellantis in Italia a quota 1 milione di veicoli all’anno. Ma per raggiungerlo, ha sottolineato, è necessario un cambio di rotta nelle politiche europee: “Se cambiano le regole europee, andando nella direzione che noi e tutte le associazioni di categoria reclamiamo in modo determinato, ce la faremo”. Tuttavia, dal titolare del Mimit, nessun accenno alla Gigafactory di Termoli, negli ultimi giorni, e anche la richiesta del tavolo ministeriale dedicato giace inerte da mesi.

Filosa ha evidenziato come le attuali normative europee stiano penalizzando il settore, soprattutto quello dei veicoli commerciali leggeri, con una perdita stimata di 350.000 unità e 50.000 posti di lavoro. Il suo appello alla Commissione europea è chiaro: rivedere i target e i tempi imposti per la transizione green.