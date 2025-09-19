“Crisi e prospettive dell’automotive”, il confronto

ATESSA. In programma alle ore 11.30, dal titolo “Crisi e prospettive dell’automotive”. Al dibattito interverranno: Antonio Decaro, europarlamentare; Carlo Calenda, senatore e già direttore dell’area Affari internazionali di Confindustria; Daniele D’Amario, sottosegretario alla Regione Abruzzo; Michele De Palma, segretario generale Fiom; Ferdinando Uliano, segretario generale Fim; Rocco Palombella, segretario generale Uilm; Paola Inverardi, rettrice del Gran Sasso Science Institute; Daniela Di Pancrazio, vicepresidente Confindustria Abruzzo.

«L’Automotive è la colonna vertebrale della nostra economia – dice il sindaco Borrelli – e in questa rassegna vogliamo ribadire che il destino della Val di Sangro si gioca anche sulla capacità di sostenere e innovare questo settore, coinvolgendo istituzioni, imprese e lavoratori in una visione condivisa di sviluppo. E’ qui che si concentra la sfida più grande per il futuro del nostro territorio in sinergia con tutte le altre attività produttive che fanno di questa valle la più importante zona economica della regione».