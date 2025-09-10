Crisi infrastrutturale e industriale, Fenealuil Molise: «Manca visione e idee»

ABRUZZO-MOLISE. Tra infrastrutture obsolete, problemi energetici e mancanza di progettualità, il territorio molisano rischia di restare indietro. A lanciare l’allarme è Carmine Torricella, dirigente della Fenealuil Molise, categoria della Uil che tutela i lavoratori del settore delle costruzioni, che ogni giorno affronta le problematiche legate alla viabilità e allo sviluppo industriale.

Torricella commenta le iniziative del 2025 sulle infrastrutture, a partire dal comunicato dell’11 luglio scorso delle Camere di Commercio di Caserta, Chieti-Pescara, Gran Sasso, Frosinone-Latina e Molise, supportate da Uniontrasporti, che annunciavano la firma di un accordo per chiedere l’ammodernamento e il potenziamento a quattro corsie della SS 650 Fondo Valle Trignina.

“Le ragioni e la strategicità di questa richiesta sono ampiamente argomentate”, spiega Torricella, “ma occorre ricordare che simili iniziative sono state proposte anche in passato, senza risultati concreti”. L’attenzione, sottolinea, non riguarda solo la Fondo Valle Trigno, ma anche le infrastrutture ferroviarie, il collegamento con il Porto di Vasto e i costi dell’energia.

Torricella ricorda come siano intervenuti vari soggetti istituzionali, dal Prefetto di Chieti agli Assessori Tiziana Magnacca e Andrea Di Lucente, fino a tentativi di interlocuzione con il Ministro Matteo Salvini. “Poveri noi e povero l’Assessore – commenta Torricella – perché oggi, come allora, nulla è cambiato. Nemmeno l’incontro con Salvini ha prodotto risultati”.

Un altro tema critico è quello energetico. Le imprese locali hanno adottato centrali a turbogas, ma senza la possibilità di acquistare il metano al giusto prezzo, i costi rimangono elevati. Torricella ricorda che la scoperta del metano di Cupello ha permesso lo sviluppo industriale della zona, e denuncia l’assenza di enti statali in grado di favorire nuovi investimenti.

Secondo il dirigente sindacale, la chiave per il futuro è creare tutte le condizioni infrastrutturali e formative necessarie affinché il territorio resti attrattivo per le imprese e per le nuove generazioni. “Oggi manca personalità di spessore, persone autorevoli e politiche capaci di coinvolgere e indirizzare la comunità”, aggiunge Torricella.

Concludendo, Torricella sottolinea l’amarezza di vedere che, in un’era di iperconnessione, sono stati distrutti i luoghi di confronto e discussione che una volta permettevano di elaborare iniziative concrete per il bene del territorio. “Vedrete – avverte – al prossimo incidente stradale o alla prossima crisi aziendale, non mancheranno quelli che grideranno e si scandalizzeranno, ma sarà troppo tardi”.