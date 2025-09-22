Decreto del Tribunale: nasce Casearia Del Giudice Srl

TERMOLI-LARINO. A chiusura del passaggio di consegne nell’ex caseificio Del Giudice, «Nota della Procedura di liquidazione giudiziale Del Giudice S.r.l. e della Procedura esecutiva immobiliare del Tribunale di Larino: concluso con successo il trasferimento aziendale a Forma 7 S.r.l. e Casearia Del Giudice S.r.l.».

Con il decreto di trasferimento emesso dal Tribunale di Larino nell’ambito della procedura di liquidazione giudiziale della Del Giudice S.r.l. e della procedura esecutiva immobiliare, si è completato il percorso di rilancio del complesso aziendale, ora passato all’aggiudicataria Forma 7 S.r.l. e successivamente alla nuova compagine Casearia Del Giudice S.r.l.

Il risultato è stato ottenuto grazie al ruolo determinante del giudice delegato, Rinaldo D’Alonzo, che ha coordinato con equilibrio ed efficacia l’intera procedura, assicurando continuità di impegno anche durante il periodo feriale, garantendo così certezza giuridica e tempestività nei provvedimenti.

I curatori, Placido Ciccone e Fernando Robecchi, hanno permesso, accanto alla tutela dei creditori, la salvaguardia degli assets aziendali, con un lavoro scrupoloso e costante nella gestione della liquidazione giudiziale, preservando la continuità produttiva fino agli ultimi giorni prima del decreto di trasferimento e, dunque, l’attività e il valore della Del Giudice s.r.l..

Il Professionista Delegato, Avv. Antonio Urbano, ha gestito con rigore e trasparenza le operazioni di vendita, governandone il corretto divenire dal momento della esecuzione degli adempimenti pubblicitari, fino al trasferimento dell’azienda.

Questo percorso ha reso possibile tutelare la continuità produttiva e salvaguardare circa cinquanta posti di lavoro, integralmente ricollocati nel passaggio a Casearia Del Giudice S.r.l. Il risultato conseguito testimonia come, anche nel rigido contesto dei complessi meccanismi di una procedura concorsuale e di una esecuzione immobiliare, sia possibile coniugare i diritti dei creditori, con la valorizzazione di un marchio storico e radicato nel territorio, con la salvaguardia di un patrimonio occupazionale e produttivo di grande rilievo per l’economia locale.