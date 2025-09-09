Dopo il vertice al Mimit, «Anche Termoli merita rispetto»

TERMOLI. Il laconico dispaccio diffuso ieri dal Mimit, dopo l’incontro atteso tra il ministro Urso e il ceo di Stellantis Filosa, a cui ha preso parte anche l’Anfia, l’associazione dei costruttori di auto italiani, è stato commentato come una fase di passaggio verso quello che è davvero il match decisivo, l’incontro in Europa.

Così si esprime Marco Laviano, segretario regionale della Fim-Cisl: «Non ci aspettavamo risposte in questa fase interlocutoria, l’incontro tra Filosa e il ministro Urso per noi non rappresenta ancora nulla. Manca l’incontro più importante in Parlamento Europeo, dove si scopriranno davvero le carte, dove ci sono paesi e costruttori che credono alla transizione ed altri in fortissimo ritardo. Di promesse, in questo periodo, i dipendenti di Stellantis ne hanno ascoltate tante.

Ma la verità è una: stabilimenti italiani che continuano a vivere di ammortizzatori sociali, spopolamento delle realtà industriali e, per ora, nessun investimento che sposi l’obiettivo 2035 sul processo di transizione green. Restiamo critici nei confronti del gruppo Stellantis che, pur vivendo difficoltà oggettive di un mercato impazzito e da regole europee (multe e scelte obbligate) che hanno messo in ginocchio l’intera filiera auto, ha difatti deciso con il precedente Ceo Tavares di delocalizzare molte produzioni in paesi dove la sostenibilità delle produzioni rende profitti diversi, sicuramente migliori rispetto all’Italia. Per tutta l’industria italiana e per il nostro tanto decantato “Made in Italy” è stata una mazzata diritta che ha ridotto le produzioni ai minimi storici.

Capiamo le scelte di una multinazionale di fare business, ma decidere di non montare nessun motore a benzina sui prodotti dell’ex gruppo Fca (Jeep, Lancia, Fiat, Alfa Romeo), preferendogli i motori Psa (Peugeot), la Pandina di Pomigliano, la Tonale, le Giulia e le Stelvio e l’attesa 500 hybrid di Mirafiori, poi qualche prodotto che va fuori dall’Italia in Brasile e Turchia (tipo 500 e Dodge), ha indirizzato il lavoro fuori dai confini italiani. È stata da parte nostra la prima grande critica rivolta al gruppo, ma era il prezzo da pagare.

Perché Stellantis ed Acc, in sede ministeriale, prendono impegno economico ed industriale di puntare sull’Italia come punto strategico per lanciare le produzioni di auto BEV, ora invece chiedono aiuto al governo italiano per supportare un inevitabile dietrofront. Quindi abbiamo perso pezzi di produzione, abbiamo perso occupazione, abbiamo perso investimenti… tutto per una fusione che ormai per tutti è una vera acquisizione, ed oggi come dargli torto. Voglio ancora dare fiducia alla famiglia Elkann ed al gruppo di investitori che crede nell’Italia, ma la misura è satura.

Continuiamo a chiedere nuovi prodotti per Termoli, il solo cambio eDCT dal lontano 2026 non basta, ma quello che serve è semplice: tornare a montare i motori Made in Italy sulle autovetture del gruppo e saturare le produzioni. Basterebbe un cambio di strategie industriali per ridare anche a Stellantis quell’appeal sul mercato che ormai ha perso, sia per gli infiniti problemi che gli attuali motori PureTech stanno dando, sia per scelte di mercato che fanno andare il consumatore su scelte diverse, su competitor con altri prodotti.

Termoli e tutti gli stabilimenti italiani sono in balia delle non scelte o delle mezze scelte. A questo punto la domanda mi viene spontanea: inutile continuare a chiedere se non veniamo ascoltati, forse serve ora mobilitare tutti gli stabilimenti italiani a partire dal nostro. Anche Termoli merita rispetto. Il governo si assuma la responsabilità di incontri ministeriali che non hanno prodotto nulla, solo chiacchiere. Stellantis la responsabilità verso un paese che conta ancora 42.000 dipendenti diretti e tanti indiretti, che continuano con impegno a far crescere il brand e le finanze nonostante le paure dovute alle tante, troppe incertezze».

Andando sul concreto, Laviano sostiene che, invece, puntando forte sull’ibrido si andrebbe incontro alle esigenze di mercato e sicuramente si rilancerebbero le nostre produzioni. La neutralità tecnologica l’avevamo supportata già due anni fa, quando parlavamo di ibrido e fuel alternativi».