Ex Del Giudice, c’è l’accordo: «Tutti i 50 lavoratori confermati»

TERMOLI. «Nel pomeriggio di ieri è stato firmato in via definitiva l’accordo per il passaggio di tutti i lavoratori della del Giudice S.r.l. alla Casearia del Giudice S.r.l». Così le organizzazioni sindacali Uiltucs Molise, Uila-Uil, Flai-Cgil Molise e Fai-Cisl Abruzzo Molise.

«Grazie a questa intesa, tutti i 50 lavoratori sono stati assorbiti dalla nuova società, garantendo così la piena salvaguardia dei posti di lavoro– proseguono- La trattativa, lunga, complessa e articolata, ha permesso di ottenere il mantenimento delle stesse condizioni economiche e normative che i dipendenti avevano con la precedente azienda.

Come organizzazioni sindacali esprimiamo grande soddisfazione per il risultato raggiunto: un traguardo importante che dimostra come impegno, determinazione e responsabilità di tutte le parti coinvolte possano portare a soluzioni concrete e positive.

Un esempio virtuoso di come, anche nei momenti di difficoltà, si possa costruire insieme un futuro di dignità e lavoro».