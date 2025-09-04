Ex Del Giudice, sindacati: “La priorità è la tutela dei lavoratori”

TERMOLI. Intervengono sulla questione dell’acquisizione dello stabilimento ex Del Giudice di Termoli, attualmente Novaltis, le organizzazioni sindacali Fai Cisl Abruzzo e Molise, Flai Cgil Molise, Uila Uil Molise e Uiltucs Molise, che da anni seguono i lavoratori dello stabilimento e vogliono fare precisazioni circa le notizie apprese dai giornali di ieri, 3 settembre 2025.

“È vero che a breve dovrebbe avvenire la formale acquisizione dello stabilimento da parte di una società campana, leader nel settore, ma la procedura ancora non è stata perfezionata– precisano le organizzazioni sindacali-Ad oggi, dunque, non è possibile ancora che il nuovo soggetto giuridico faccia fronte al pagamento delle spettanze dei lavoratori. Le organizzazioni sono certe che l’imprenditore campano darà linfa vitale allo stabilimento non appena ne avrà ufficialmente la titolarità. Nel frattempo, le organizzazioni metteranno in campo tutte le azioni per la completa tutela dei dipendenti; i lavoratori, dal canto loro, vogliono solo poter proseguire la propria attività in un ambiente sano e sereno, ed evitare le mobilitazioni cui sono stati costretti negli ultimi anni” – concludono.