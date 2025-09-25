Fermo pesca, prima graduatoria del 2023: stanziati quasi 2 milioni di euro

TERMOLI. A pochi giorni dalla ripresa delle uscite in mare dopo il fermo pesca 2025, arriva una notizia attesa dal comparto marittimo: il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste ha approvato la prima graduatoria parziale dei soggetti ammessi agli aiuti pubblici per l’arresto temporaneo delle attività di pesca relativo all’annualità 2023.

Il provvedimento, firmato con Decreto Direttoriale n. 0466664 del 18 settembre 2025, dà attuazione a quanto previsto dal D.D. 0142369 del 27 marzo 2025, che aveva fissato criteri e risorse per sostenere le imprese colpite dall’obbligo di fermo.

L’intervento rientra tra le misure del Programma FEAMPA 2021-2027 e mira a “promuovere l’adeguamento della capacità di pesca alle possibilità di pesca in caso di arresto definitivo delle attività di pesca e contribuire a un tenore di vita equo in caso di arresto temporaneo”.

I numeri della prima graduatoria

Secondo quanto riportato nel decreto, sono state presentate 1.690 istanze, di cui 540 hanno già superato l’istruttoria e risultano ammissibili al contributo. Per queste è stata approvata una prima graduatoria parziale, mentre per le restanti si procederà a ulteriori verifiche e a una seconda pubblicazione.

L’impegno complessivo di spesa per questa prima tranche è pari a 1.825.977,80 euro, suddivisi equamente tra quota comunitaria (912.988,90 euro) e quota nazionale (912.988,90 euro). Gli importi saranno liquidati ai beneficiari una volta conclusi i controlli previsti dal Nucleo Controlli e dalle autorità competenti.

Una misura attesa dal comparto di Termoli

Il provvedimento arriva in un momento cruciale: il compartimento marittimo di Termoli, appena rientrato dal fermo pesca 2025, guarda a queste misure come a un sostegno indispensabile per le imprese e gli equipaggi che, durante lo stop obbligatorio, hanno dovuto affrontare settimane senza attività.

La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito del Ministero sancisce l’avvio concreto dell’erogazione dei contributi, che rappresentano non solo un aiuto economico ma anche un segnale di attenzione verso una categoria che nel basso Adriatico continua a vivere le conseguenze della riduzione delle giornate di pesca, dei costi crescenti e delle normative europee sempre più stringenti.

Gli strumenti comunitari

Il riferimento è all’articolo 21 del Regolamento (UE) 2021/1139, che disciplina l’arresto temporaneo delle attività di pesca e che il MASAF ha recepito nell’ambito della Priorità 1 del FEAMPA: “Promuovere la pesca sostenibile nonché il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche”.

Con questo primo decreto, la macchina amministrativa mette a disposizione le risorse già stanziate – otto milioni di euro in totale – con l’obiettivo di garantire la sostenibilità del settore e, al contempo, la tutela dei redditi degli operatori.

Prospettive

Per il compartimento termolese, che storicamente subisce gli effetti più immediati delle restrizioni nei periodi estivi, la graduatoria rappresenta un segnale positivo: il fermo pesca, misura necessaria per la salvaguardia degli stock ittici, si accompagna finalmente a un supporto concreto, che alleggerisce le difficoltà di armatori e marittimi.

Il decreto precisa, inoltre, che ulteriori elenchi saranno pubblicati con l’esito delle istruttorie ancora in corso, così da includere l’intera platea delle domande pervenute.