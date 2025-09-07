Filosa parla di Gigafactory: «La decisione spetta ad Acc»

TERMOLI. L’amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, sollecitato sul tema della Gigafactory, rimanda alle scelte di Acc.

E’ quanto si evince nell’intervista rilasciata a “Il Sole 24 Ore”, che segue di poche ore quella alla stampa transalpina.

Si apre domani, infatti, una settimana importante, poiché venerdì prossimo la presidente della commissione Ue, von der Leyen, incontrerà i costruttori di auto europei.

Nel cuore dell’industria automobilistica europea, l’Italia si trova a un bivio cruciale. Il progetto della gigafactory di Termoli, inizialmente presentato come una svolta strategica per il Paese, rischia di trasformarsi in un’occasione mancata. Mentre altri Stati europei consolidano la propria posizione nella produzione di batterie per veicoli elettrici, l’Italia potrebbe diventare l’unico Paese senza una gigafactory di riferimento per Stellantis.

Per Filosa, sulla Gigafactory di Termoli, «La risposta a quella domanda la può dare solo Acc, la joint venture di cui siamo un azionista di minoranza insieme a Mercedes-Benz e a TotalEnergies. Acc è una società autonoma, con governance indipendente. Stellantis è azionista, ma non può decidere da sola».

Filosa sottolinea l’investimento deciso col nuovo cambio Edct, le cosiddette trasmissioni elettrificate, «Che riusciranno comunque a portare attività industriali di ampio respiro nel sito molisano, perché parliamo di componentistica per vetture elettriche, dunque destinate al futuro, che davvero esportiamo in tutto il mondo. Un passaggio di implementazione globale, tra i più importanti che abbiamo avviato per il futuro», sottolinea Filosa, che richiama anche l’andamento positivo a Mirafiori.