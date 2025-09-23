Grande successo per “Incontriamoci”: a Termoli si rafforza la rete dei Commercialisti molisani

TERMOLI. Grande partecipazione ed entusiasmo all’evento “Incontriamoci”, ospitato nella sala consiliare del Comune di Termoli e promosso dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Larino, in sinergia con gli Ordini di Campobasso e Isernia.

L’iniziativa ha rappresentato un momento di alto valore professionale e umano, volto a favorire il dialogo, la condivisione e la costruzione di una comunità coesa tra i commercialisti del territorio molisano. A dare avvio ai lavori è stato il presidente dell’Ordine di Larino, Nicola Buri, che ha sottolineato l’importanza di ritrovarsi in un contesto istituzionale per valorizzare il ruolo del commercialista nel tessuto economico e sociale regionale.

«Abbiamo voluto dare vita a un’occasione autentica di confronto tra colleghi – ha dichiarato Buri – in un momento in cui la nostra professione è chiamata a rinnovarsi e a rafforzare il proprio impatto sociale. La presenza del presidente nazionale Elbano de Nuccio e dei rappresentanti degli Ordini territoriali è stata un segnale forte di unità e visione condivisa.»

Tra gli interventi istituzionali, si sono susseguiti i saluti di Vittorio Del Cioppo (presidente Ordine Campobasso), di Goffredo Taccone (presidente Ordine Isernia), della consigliera nazionale Liliana Smargiassi e della segretaria nazionale Giovanna Greco.

Momento centrale dell’incontro è stato l’intervento del presidente nazionale, Elbano de Nuccio, che ha ribadito la vicinanza del Consiglio Nazionale agli Ordini territoriali e l’impegno costante verso il rafforzamento della professione, sottolineando il valore del dialogo e della collaborazione come strumenti di crescita.

“Incontriamoci” ha confermato la volontà condivisa di costruire una rete professionale solida, inclusiva e orientata al futuro. Da Termoli è partito un messaggio chiaro: il dialogo è la forza della categoria, e la comunità è il suo valore fondante.

L’Ordine di Larino ringrazia tutti i partecipanti e rinnova l’impegno a promuovere iniziative che mettano al centro la professionalità, la condivisione e la crescita collettiva.

Tra i punti salienti, la recente modifica all’art. 2407 del Codice civile, che limita la responsabilità patrimoniale dei componenti del collegio sindacale, rappresenta un passo storico verso una maggiore equità e valorizzazione del ruolo dei professionisti. Altrettanto rivoluzionaria è l’introduzione del Tax Control Framework (TCF), che affida ai commercialisti l’esclusiva certificazione dei modelli di controllo fiscale, sancendo il loro ruolo strategico nel presidio della legalità.

Il Consiglio Nazionale ha inoltre evidenziato i risultati ottenuti in materia di semplificazione fiscale, dalla moratoria estiva agli slittamenti dei termini, fino all’eliminazione di obblighi burocratici superflui. Un lavoro di squadra che ha rafforzato la voce della categoria anche a livello internazionale.

Grande attenzione è stata riservata alla sostenibilità, con l’istituzione del revisore della sostenibilità, e alla riforma dell’Ordinamento professionale, che punta a rendere la professione più attrattiva per i giovani, più competitiva e più rappresentativa.

Il sondaggio Winpoll conferma la crescente fiducia degli italiani nei confronti dei commercialisti, mentre il progetto «Giovani Talenti», in collaborazione con Il Sole 24 Ore, apre nuove strade per le future generazioni, con percorsi formativi su ESG, blockchain e intelligenza artificiale.

La professione del commercialista si rinnova, si rafforza e guarda al futuro con competenza, visione e orgoglio.