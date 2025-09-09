Gravina: «Stellantis non può far finta di non essere uno degli azionisti di Acc»

TERMOLI. A commentare l’iniziativa parlamentare su Acc, da parte del Movimento 5 Stelle, è il consigliere regionale Roberto Gravina: «Dopo l’incontro avuto la scorsa settimana davanti ai cancelli di Termoli con lavoratori e sindacati, oggi arriva un passo importante: i nostri parlamentari del MoVimento 5 Stelle, tra cui Chiara Appendino, hanno formalizzato la richiesta di audizione dei vertici di Acc alla Camera. È un atto concreto che va esattamente nella direzione indicata dai lavoratori: basta silenzi, basta scaricabarile. Stellantis non può far finta di non essere uno degli azionisti di Acc e limitarsi a generare cassintegrati nel nostro Paese mentre investe altrove. Noi restiamo al fianco dei lavoratori. Ora il Governo non può più fare lo spettatore: servono scelte chiare e assunzione di responsabilità, a partire da un tavolo a Palazzo Chigi».