Igiene urbana e ambiente, c’è anche il nodo contrattuale

TERMOLI. Di ambiente si parla anche con matrice sindacale, ieri si è svolto a Termoli un attivo sindacale dell’igiene ambientale organizzato da Fit-Cisl e Uiltrasporti, durante il quale è stata comunicata ai lavoratori la rottura definitiva delle trattative per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (Ccnl) unico di settore dei Servizi Ambientali. Nella giornata di venerdì 1° agosto, durante l’incontro relativo alla procedura di raffreddamento e conciliazione con Utilitalia, Cisambiente – Confindustria, Assoambiente e le Centrali cooperative, le associazioni datoriali hanno confermato la loro assoluta intransigenza e la mancanza di volontà di rinnovare il contratto, nonostante mesi di trattative infruttuose.

Un atteggiamento dilatorio e inaccettabile, che ignora le trasformazioni del settore e le necessità di rafforzare le tutele economiche e sociali per le lavoratrici e i lavoratori. «Come organizzazioni sindacali, abbiamo avanzato proposte dettagliate, sviluppando le piattaforme contrattuali per costruire un rinnovo coerente con lo sviluppo industriale del comparto, ma le associazioni datoriali, pubbliche e private, hanno ignorato tali proposte, dimostrando disinteresse verso le fragilità persistenti nel settore.

Di fronte alla rottura del confronto, come deciso dall’Attivo Nazionale unitario dello scorso luglio, le segreterie nazionali hanno proclamato una giornata di sciopero per il prossimo 17 ottobre 2025, che coinvolgerà tutte le imprese pubbliche e private del territorio nazionale. La mobilitazione nasce per garantire la sicurezza e la salute di tutte le lavoratrici e i lavoratori, sviluppare la classificazione del personale, migliorare gli articoli contrattuali relativi ai lavoratori degli impianti, recuperare il potere d’acquisto eroso dall’inflazione, tutelare maggiormente i lavoratori degli appalti, rafforzare il welfare contrattuale e il sistema delle indennità, e difendere l’esercizio del diritto di sciopero.

Non permetteremo che il Ccnl venga trasformato in uno strumento di precarizzazione e flessibilità senza regole, utile solo ad abbattere il costo del lavoro. Non accetteremo che vengano messe in discussione le tutele, la professionalità, la rappresentanza sindacale e il diritto alla salute e alla sicurezza di chi opera nel settore.

Il contratto deve essere uno strumento di crescita e coesione tra aziende, lavoratrici e lavoratori, non un insieme di norme pensate per precarizzare. Ora inizia la mobilitazione: il 17 ottobre sarà sciopero nazionale. Inoltre, con i dipendenti delle aziende del settore, abbiamo affrontato anche il tema delle nuove gare d’appalto che interesseranno a breve sia Termoli sia l’Unione dei Comuni del Basso Biferno. Già nel mese di giugno, Fit-Cisl e Uiltrasporti avevano richiesto un incontro ai comuni dell’Unione e al Comune di Campomarino, ma ad oggi non abbiamo ricevuto alcun riscontro. Tale richiesta verrà reiterata nei prossimi giorni e, se necessario, si apriranno le procedure di raffreddamento e conciliazione previste dalla legge 83/2000, per sottoporre punti fondamentali volti a tutelare i diritti dei lavoratori operanti nel comparto dei servizi ambientali nei nuovi bandi di gara previsti nei prossimi mesi».