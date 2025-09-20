Il Cosib conferisce metanodotto e impianti da 1,6 milioni per rafforzare Netenergy



TERMOLI. Un passaggio cruciale nella gestione delle infrastrutture energetiche locali è stato compiuto dal Comitato Direttivo del Consorzio, che nella seduta del 16 settembre ha approvato all’unanimità la delibera n. 106, relativa al conferimento in natura della rete di trasporto del gas naturale e degli impianti di regolazione alla società partecipata Netenergy Service s.r.l.. Il valore stimato dell’operazione ammonta a 1.600.000 euro, cifra che corrisponde all’aumento di capitale deliberato dalla società.



L’operazione non si limita a un trasferimento contabile: rappresenta una scelta strategica che incide sulla governance delle infrastrutture energetiche locali. Il conferimento riguarda beni già in esercizio, di proprietà del Consorzio, che vengono ora attribuiti alla società partecipata per rafforzarne la struttura patrimoniale e garantirne la piena operatività.

La stima giurata, redatta dal dottor Matteo Lovecchio e trasmessa il 10 settembre, ha confermato la congruità del valore rispetto all’aumento di capitale, in conformità con l’art. 2465 del Codice Civile. Il Comitato ha ritenuto l’operazione conforme sotto il profilo tecnico, giuridico e contabile.



Su proposta della dirigente Anna Rubino, il Comitato ha introdotto un monitoraggio trimestrale sull’andamento economico-finanziario della Netenergy Service s.r.l., con obbligo di trasmissione di bilanci infrannuali e report dettagliati su ricavi, costi, liquidità e flussi di cassa. Particolare attenzione sarà rivolta al rispetto del piano di pagamento verso Snam Rete Gas, alla sostenibilità operativa e alla capacità di generare valore.

In caso di utile, la società sarà tenuta a corrispondere i dividendi al Consorzio, rafforzando il legame tra investimento pubblico e ritorno economico per la collettività.



Il presidente Piero Donato Silvestri è stato incaricato di rappresentare il Consorzio nell’assemblea straordinaria della Netenergy Service s.r.l., con mandato pieno per deliberare a favore dell’aumento di capitale. Il Comitato ha ritenuto non necessario assumere ulteriori impegni, confermando fiducia nella governance della partecipata e nella solidità dell’operazione.