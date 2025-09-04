Il presidio degli ex dipendenti del Responsible: “Ancora nessuna soluzione”

Ancora nessuna soluzione positiva per i 17 lavoratori della mensa del Responsible Research Hospital, che dal 1 settembre sono stati licenziati e messi in mezzo a una strada.

Ogni tentativo messo in campo da Filcams, Fisascat e Uiltucs Molise, ogni richiesta di incontro tanto nei confronti del committente quanto rispetto alla nuova azienda subentrante nel servizio (che, da informazioni assunte sul posto, sembra essere una azienda di Lucera) è rimasta totalmente inascoltata.

Nessuno dei soggetti direttamente coinvolti in questo dramma sociale sembra voler porre rimedio a quanto accaduto: le organizzazioni sindacali e i lavoratori di certo non arretrano e non si arrenderanno di fronte a questi ostacoli.

Il presidio dei lavoratori fuori all’ingresso del loro ex luogo di lavoro continuerà ad oltranza: nel frattempo Filcams, Fisascat e Uiltucs Molise restano in attesa di comunicazioni da parte del presidente della Regione, che si è impegnato a farsi portavoce delle istanze dei lavoratori e dei sindacati presso la Direzione del Responsible.

Le istanze delle organizzazioni proseguiranno: la prima richiesta di incontro per effettuare il cambio di appalto del servizio di ristorazione è rimasta inevasa. Seguirà oggi un ulteriore sollecito, per non lasciare niente di intentato; dopodiché le oo.ss. attiveranno le procedure presso gli enti preposti, al fine di garantire la riassunzione degli operatori licenziati, che sono disponibili a ogni soluzione pur di rientrare a svolgere il ruolo che hanno ricoperto per più di 20 anni.

Le organizzazioni sindacali terranno informata la cittadinanza, che sta mostrando quotidianamente solidarietà nei confronti di queste famiglie in difficoltà, di tutti gli sviluppi della vicenda.