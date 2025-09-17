In municipio cercasi due collaboratori amministrativi

TERMOLI. Il Comune di Termoli ha pubblicato un bando di concorso per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di due unità nell’Area “Operatori Esperti”, ex categoria B, con profilo di collaboratore amministrativo. L’iniziativa rientra nel piano di rafforzamento dell’organico comunale e mira a migliorare l’efficienza dei servizi pubblici, valorizzando competenze operative e amministrative.

Possono partecipare i cittadini italiani o equiparati in possesso di diploma di scuola secondaria superiore, con età non inferiore ai 18 anni e idoneità fisica alle mansioni previste. Sono esclusi coloro che abbiano riportato condanne penali incompatibili con l’impiego pubblico. Il concorso prevede una possibile preselezione (in caso di oltre 40 domande), una prova scritta su diritto amministrativo, ordinamento degli enti locali e codice di comportamento, e una prova orale che include anche la verifica della conoscenza della lingua inglese e degli strumenti informatici. Ai titoli di studio e servizio sarà attribuito un punteggio massimo di 10 punti, comunicato prima della prova orale.

Le domande devono essere presentate esclusivamente online tramite il portale www.inpa.gov.it entro le ore 12 del quindicesimo giorno dalla pubblicazione del bando.

È previsto il versamento di una tassa di concorso pari a 10 euro.