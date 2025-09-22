“Incontriamoci”: a Termoli l’evento che rafforza il dialogo tra i Commercialisti del Molise

TERMOLI. Si terrà oggi, lunedì 22 settembre, presso la Sala Consiliare del Comune di Termoli l’evento “Incontriamoci”, promosso dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Larino, con la partecipazione degli Ordini di Campobasso e Isernia. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di creare uno spazio di incontro, confronto e condivisione tra i professionisti del territorio, rafforzando il senso di appartenenza alla comunità professionale molisana.

Il Presidente dell’Ordine di Larino, Dott. Nicola Buri, aprirà i lavori sottolineando l’importanza di ritrovarsi in un contesto istituzionale per valorizzare il ruolo del commercialista nel tessuto economico e sociale regionale.

«Con “Incontriamoci” abbiamo voluto creare un’occasione autentica di dialogo e condivisione tra colleghi, in un momento storico in cui la nostra professione è chiamata a rinnovarsi e a rafforzare il proprio ruolo sociale. La presenza del Presidente Nazionale Elbano de Nuccio e dei rappresentanti degli Ordini territoriali testimonia la volontà comune di costruire una rete solida, inclusiva e orientata al futuro. È un segnale forte per tutto il Molise e per la nostra comunità professionale.»

All’evento parteciperanno i Presidenti degli Ordini di Campobasso e Isernia, il Dott. Del Cioppo e il Dott. Taccone, insieme alla Consigliera Nazionale Dott.ssa Liliana Smargiassi e alla Segretaria Nazionale Dott.ssa Giovanna Greco, che porteranno i loro saluti istituzionali.

Momento centrale dell’incontro sarà la presenza del Presidente Nazionale, Prof. Dott. Elbano de Nuccio, che interverrà personalmente, testimoniando la vicinanza del Consiglio Nazionale agli Ordini territoriali e il costante impegno verso il rafforzamento della professione.

“Incontriamoci” rappresenta un’occasione preziosa per consolidare relazioni, condividere esperienze e avviare nuove sinergie tra colleghi, in un clima di collaborazione e visione comune.

“‘Incontriamoci’ non è solo il titolo di un evento, ma un modo di essere professionisti: presenti, uniti e proiettati verso il futuro. Da Termoli parte un messaggio chiaro: il dialogo è la nostra forza, e la comunità è il nostro valore.”