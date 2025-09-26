“Le vongole non ci sono e noi siamo fermi da due anni»

TERMOLI. Non c’è tregua per gli armatori del Cogevo Termoli, proprietari delle dieci imbarcazioni per la cattura di vongole. Sono fermi dal 20 agosto al 31 ottobre 2025, estendendo la sospensione già avviata nei mesi precedenti, e che negli ultimi due anni li ha visti praticamente sempre agli ormeggi.

Decisione che si procrastina, periodo dopo periodo, a causa di valutazioni scientifiche, richieste consortili e pareri ministeriali, tutti convergenti verso la necessità di proteggere un ecosistema marino messo a dura prova.

Le ultime rilevazioni dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise hanno evidenziato un forte depauperamento dei banchi naturali lungo il litorale molisano, con livelli di biomassa commerciale ben al di sotto della soglia di sostenibilità.

Di fronte a questo scenario, il Consorzio Co.Ge.Vo. di Termoli ha chiesto e ottenuto la proroga del fermo, sostenuto da un’assemblea interna e da una serie di comunicazioni ufficiali che hanno coinvolto anche il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

Tuttavia, ci sono delle uscite per prelievi e monitoraggi, proprio coi biologi dell’Izs, come quello avvenuto stamane, nel solco delle attività di ricerca scientifica, regolarmente autorizzate e comunicate.

Al rientro dopo una mattinata trascorsa in mare aperto, abbiamo intervistato Basso Colonna.

Emanuele Bracone