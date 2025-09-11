«Molise vola», con l’aeroporto di Foggia nuovo passo avanti

TERMOLI. In data odierna, tramite strumenti di videocomunicazione, si è svolto un incontro tra Uiltrasporti Molise, rappresentata da Stefano Marinelli e Nicola Gabriele Scafa, rispettivamente Coordinatore regionale e provinciale, l’Assessore ai Trasporti della Regione Puglia, Debora Ciliento, la dirigente del settore Trasporti, il Sottosegretario con delega ai Trasporti della Regione Molise, Vincenzo Niro, e il Segretario territoriale Uiltrasporti Foggia, Tonio Montereale.

Il tema centrale della riunione è stato la possibilità di collegare l’aeroporto “Gino Lisa” di Foggia con le località molisane di Termoli e Campobasso, nell’ambito del progetto “Molise Vola” che la nostra Organizzazione porta avanti da tempo.

Il progetto ha l’obiettivo di garantire un servizio di intermodalità e continuità territoriale ai cittadini molisani, costretti oggi a fare i conti con l’assenza di un proprio scalo aeroportuale e con i disservizi del trasporto ferroviario. Un collegamento stabile con il “Gino Lisa” aprirebbe nuove prospettive non solo per la mobilità dei residenti, ma anche per lo sviluppo turistico ed economico della nostra regione.

L’aeroporto di Foggia, infatti, consente già collegamenti diretti con importanti città italiane quali Milano, Torino e Venezia, che rappresentano poli fondamentali per la mobilità nazionale ed internazionale. Queste tratte possono costituire un valore aggiunto concreto per il Molise, favorendo gli spostamenti dei cittadini, delle imprese e dei flussi turistici in entrata, con evidenti ricadute positive per il territorio.

In tale contesto, Uiltrasporti Molise ha proposto che le linee di autobus gestite da Acapt e Sita, operanti sulle tratte Foggia–Termoli e Foggia–Campobasso, prevedano un passaggio dalla stazione di Foggia verso l’aeroporto “Gino Lisa”, così da agevolare l’imbarco dei passeggeri diretti e provenienti dalle località molisane.

L’assessore Ciliento ha comunicato che sarà avviato un passaggio politico di fattibilità con le aziende di trasporto coinvolte, a valle della nota ufficiale di sostegno che, come confermato dal Sottosegretario Niro, verrà a breve trasmessa dalla Regione Molise.

Come Organizzazione sindacale valutiamo positivamente l’esito della riunione e l’attenzione istituzionale riservata alla mobilità del nostro territorio. Il progetto “Molise Vola” non è solo un’opportunità di collegamento, ma un vero e proprio investimento strategico per garantire ai cittadini molisani maggiore accessibilità verso i principali scali nazionali, stimolare la crescita turistica e favorire lo sviluppo economico della regione.